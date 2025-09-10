szeptember 10., szerda

Döbbenet!

1 órája

Vérző nő állt a forgalmas miskolci út mellett. Pizsamában, kétségbeesve integetett segítségért

Hajnalban megrendítő látvány fogadta Miskolc forgalmas útján közlekedőket. Egy vérző nő kért segítséget Miskolcon.

Boon.hu
Vérző nő állt a forgalmas miskolci út mellett. Pizsamában, kétségbeesve integetett segítségért

Hajnalban megrendítő látvány fogadta Miskolc forgalmas útján közlekedőket

Fotó: Balogh Attila

A vérző nő történetét egy Miskolchoz köthető Facebook csoportban osztották meg:

vérző nő
Vérző nő állt a nagy forgalmú út mellett (a fotó illusztráció)
Forrás: MW

Ma hajnalban történt. A helyszín Miskolc egyik forgalmas útvonala... Az út szélén pizsamában egy orrán vérző, zsebkendőt tartó idős nő, aki segítségért integetett. A mi buszunk állt meg és hívott mentőt a buszsofőr. Kiérkezésig sok gondolat futott át rajtam…

- írta posztjában az utas.

A vérző nő hamarabb is segítséget kaphatott volna

A posztoló megosztotta az esettel kapcsolatos gondolatait:

Miért tudnak az emberek, autósok ilyen helyzetben elmenni segítség nélkül embertársaink mellett? Hol van az empátia, a segíteni akarás, együttérzés?

Csak egy telefon és az lehet az életét menti meg! Ő is valakinek rokona, édesanyja. Mindenesetre jól végződött szerencsére, a mentő hamar odaért mi pedig beértünk a munkahelyre. Ezúton köszönöm a buszsofőrnek, aki emberséges tudott lenni ebben a helyzetben!

 – tette hozzá. 

Még több érdekes hír a boon.hu oldalán:

 

