Vérző nő állt a forgalmas miskolci út mellett. Pizsamában, kétségbeesve integetett segítségért
Hajnalban megrendítő látvány fogadta Miskolc forgalmas útján közlekedőket. Egy vérző nő kért segítséget Miskolcon.
Fotó: Balogh Attila
A vérző nő történetét egy Miskolchoz köthető Facebook csoportban osztották meg:
Ma hajnalban történt. A helyszín Miskolc egyik forgalmas útvonala... Az út szélén pizsamában egy orrán vérző, zsebkendőt tartó idős nő, aki segítségért integetett. A mi buszunk állt meg és hívott mentőt a buszsofőr. Kiérkezésig sok gondolat futott át rajtam…
- írta posztjában az utas.
A vérző nő hamarabb is segítséget kaphatott volna
A posztoló megosztotta az esettel kapcsolatos gondolatait:
Miért tudnak az emberek, autósok ilyen helyzetben elmenni segítség nélkül embertársaink mellett? Hol van az empátia, a segíteni akarás, együttérzés?
Csak egy telefon és az lehet az életét menti meg! Ő is valakinek rokona, édesanyja. Mindenesetre jól végződött szerencsére, a mentő hamar odaért mi pedig beértünk a munkahelyre. Ezúton köszönöm a buszsofőrnek, aki emberséges tudott lenni ebben a helyzetben!
– tette hozzá.
