Vérző nő állt a forgalmas miskolci út mellett. Pizsamában, kétségbeesve integetett segítségért

Miért tudnak az emberek, autósok ilyen helyzetben elmenni segítség nélkül embertársaink mellett? Hol van az empátia, a segíteni akarás, együttérzés?

Csak egy telefon és az lehet az életét menti meg! Ő is valakinek rokona, édesanyja. Mindenesetre jól végződött szerencsére, a mentő hamar odaért mi pedig beértünk a munkahelyre. Ezúton köszönöm a buszsofőrnek, aki emberséges tudott lenni ebben a helyzetben!