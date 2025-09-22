3 órája
Szombaton leszáll a mentőhelikopter a belvárosban
Légimentős véradás lesz látványos bemutatókkal és változatos programokkal.
Légimentős véradást rendeznek Miskolcon
Fotó: Takács József
A Magyar Légimentő Nonprofit Kft., az Országos Vérellátó Szolgálat és véradásszervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, valamint a Magyar Légimentésért Közhasznú Alapítvány ötödik alkalommal szervezi meg a légimentős véradást. A különleges közösségi esemény célja, hogy minél több emberhez eljusson a véradás üzenetének fontossága. Felhívja a figyelmet az önkéntesség és a segítségnyújtás jelentőségére, és a légimentők nem mindennapi munkájára.
Bemutatók és programok
Szeptember 27-én, szombaton rendezik meg a Légimentők napját Miskolcon, a Szent István téren 10 órás kezdéssel.
A hivatalos megnyitó után érkezik a mentőhelikopter egy látványos bemutatóval, majd a helyszínen marad délután 5 óráig, hacsak nem kap riasztást.
A rendezvényen jelen lesznek a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Balesetmegelőzési és Bűnmegelőzési Bizottságok közlekedésbiztonsági és drogprevenciós előadásokkal és szimulátorokkal.
Délután bemutatják az „Air Trouble” elnevezésű légimentős társasjátékot, fellép a Gézengúzok gyerekzenekar, este pedig felvágják a „Légimentők tortáját”.
Légimentők napjáról tájékoztattakFotók: Takács József
A véradás fontossága
A Polgármesteri Hivatal aulájában véradás is lesz 10 és 17 óra között, amire a szervezők reményei szerint minél többen érkeznek majd.
Azok, akik orvosként, mentősként, rendőrként, tűzoltóként és azon fáradoznak, hogy megvédjék embertársaik életét, köszönetet érdemelnek. De ebben a küldetésben nekünk, civileknek is van felelősségünk és van lehetőségünk arra, hogy segítsünk, például véradással
– mondta Tóth Szántai József, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere.
A véradás egy olyan hasznos cselekedet, amely nem hasonlítható össze semmivel. A szép benne, hogy nem tudjuk azt, hogy kinek adjuk a vért, nem ismerjük azt, akinek segítünk vele
– mondta Botta András Magyar Légimentő Nonprofit Kft. ügyvezetője.
