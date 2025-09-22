Szombaton leszáll a mentőhelikopter a belvárosban

Bemutatók és programok

Szeptember 27-én, szombaton rendezik meg a Légimentők napját Miskolcon, a Szent István téren 10 órás kezdéssel.

A hivatalos megnyitó után érkezik a mentőhelikopter egy látványos bemutatóval, majd a helyszínen marad délután 5 óráig, hacsak nem kap riasztást.

A rendezvényen jelen lesznek a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Balesetmegelőzési és Bűnmegelőzési Bizottságok közlekedésbiztonsági és drogprevenciós előadásokkal és szimulátorokkal.

Délután bemutatják az „Air Trouble” elnevezésű légimentős társasjátékot, fellép a Gézengúzok gyerekzenekar, este pedig felvágják a „Légimentők tortáját”.