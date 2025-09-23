szeptember 23., kedd

Helyi közélet

1 órája

Nincs menekvés a VÉDA elől, jobb ha bekötjük magunkat

Címkék#Sajókeresztúr#véda kapu#gomba

Lerántjuk a leplet arról mi épül a 26 -os út mellett. A VÉDA senkinek sem kegyelmez. Mutatjuk, hogy miért nem.

Boon.hu

Szeptember 18-tól keményen bünteti azt a VÉDA, ha nem kötjük be a biztonsági övet az autóban. 

VMP20250527_VÉDA_kapuk_HAON_007
Már a VÉDA is figyeli a biztonsági öv használatát
Fotó: Vida Marton Peter

Ha a VÉDA kamerák rögzítik, hogy akár a sofőr, akár az utasai nem használják, a jármű üzembentartóját veszik elő és nincs menekvés.

A VÉDA ellen nincs menekvés 

Portálunk korábbi cikkében már kitértünk arra, hogy idei nyár rekordmértékű aszályt hozott, ami jelentősen visszavetette a erdei gombák fejlődését. Ennek sajnos meglett az eredménye, kevés van belőlük és az bizony elég drága. A piacon jártunk, mutatjuk az árakat.

Több száz méterre is érződött a füst, elképzelhető, mi volt a helyszínen. A Szentistván külterületén lángoló istállóépület oltásához önkéntesek érkeztek ki elsőként. Elképesztő helyszíni beszámoló.

Az elmúlt hónapokban látványos munkálatok kezdődtek Sajókeresztúr külterületén, közvetlenül a 26-os főút mellett. Először csak tereprendezés, majd daruk és nehézgépek jelentek meg a helyszínen. Hónapok óta találgatják az arra járók, mi épül itt. Most kiderült, hogy az MVM építkezik a területen.

 

