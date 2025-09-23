Nincs menekvés a VÉDA elől, jobb ha bekötjük magunkat

Szeptember 18-tól keményen bünteti azt a VÉDA, ha nem kötjük be a biztonsági övet az autóban.

Már a VÉDA is figyeli a biztonsági öv használatát

Fotó: Vida Marton Peter

Ha a VÉDA kamerák rögzítik, hogy akár a sofőr, akár az utasai nem használják, a jármű üzembentartóját veszik elő és nincs menekvés.

A VÉDA ellen nincs menekvés