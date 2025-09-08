szeptember 8., hétfő

Véda

40 perce

Szeptembertől azt is látja a kamera, amit eddig nem – jönnek a többszázezres bírságok

A nemrégiben végrehajtott szigorítás után itt a második lépcső. Most már a VÉDA is figyeli a sofőrt és utasait is, a bírság pedig nem kis összeg. Mutatjuk, miről is van szó.

Boon.hu

Július 5-én lépett életbe az a jogszabály, ami arról szól, hogy a jármű sofőrje felelős és őt büntetik meg azért, ha az utasai nincsenek bekötve. Ez azt jelenti, hogy az autó üzembentartója kapja a csekket. Ez után viszont most újabb szigorítás jön, aminek nem mindenki fog örülni, ugyanis már a VÉDA is fogja ezt figyelni.

Már a VÉDA is figyeli a biztonsági öv használatát.
A VÉDA is rögzíti majd ezt a szabálytalanságot
Fotó: Vida Marton Peter

Repül a csekk, ha meglát a VÉDA

Ahogyan arról a Nool is beszámolt, Szeptember 18-tól már kamerafelvételek alapján is szabhatnak ki büntetést, például, ha a VÉDA rögzíti, hogy akár a sofőr, akár az utasai nincsenek bekötve.

A bírság összege:

  • Lakott területen belül: 20 ezer forint
  • Lakott területen kívül: 30 ezer forint
  • Autóúton/autópályán: 40 ezer forint

Az érdekesség, hogy a rendőrség minden utas után és akár megállás nélkül büntet.

Ha például négyen ülnek az autóban és senki nincs bekötve, valamint áthaladnak a három különböző úttípuson, továbbá felvétel is készül róluk, akkor akár 360 ezer forint is lehet a bírság végösszege.

A biztonsági öv használata Borsodban is fontos

A biztonsági öv használata nemcsak azért fontos, hogy elkerüljük a büntetést. Lehet, hogy jól vezetsz, de mások is veszélyeztethetnek, ekkor pedig az öv megmentheti az életedet.

Nemrég történt például egy eset, amit a közösségi médiában osztottak meg, majd a boon.hu is beszámolt róla:

Olyan is előfordulhat, hogy az időjárási- és útviszonyok szólnak bele a vezetésbe. Tiszacsermely közelében csúszhatott meg egy autó nemrégiben, a balesethez tűzoltók és mentők érkeztek. A további részleteket a linkre kattintva lehet megtekinteni:

július elsején karambolozott két autó Miskolcon a 26-os főúton, a követési távolság be nem tartása miatt. Az anyagi kár jelentős, viszont egyik sofőr sem sérült meg, vélhetően a biztonsági eszközök használatának köszönhetően. További részletek az alábbi linken:

 

