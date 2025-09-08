40 perce
Szeptembertől azt is látja a kamera, amit eddig nem – jönnek a többszázezres bírságok
A nemrégiben végrehajtott szigorítás után itt a második lépcső. Most már a VÉDA is figyeli a sofőrt és utasait is, a bírság pedig nem kis összeg. Mutatjuk, miről is van szó.
Július 5-én lépett életbe az a jogszabály, ami arról szól, hogy a jármű sofőrje felelős és őt büntetik meg azért, ha az utasai nincsenek bekötve. Ez azt jelenti, hogy az autó üzembentartója kapja a csekket. Ez után viszont most újabb szigorítás jön, aminek nem mindenki fog örülni, ugyanis már a VÉDA is fogja ezt figyelni.
Repül a csekk, ha meglát a VÉDA
Ahogyan arról a Nool is beszámolt, Szeptember 18-tól már kamerafelvételek alapján is szabhatnak ki büntetést, például, ha a VÉDA rögzíti, hogy akár a sofőr, akár az utasai nincsenek bekötve.
A bírság összege:
- Lakott területen belül: 20 ezer forint
- Lakott területen kívül: 30 ezer forint
- Autóúton/autópályán: 40 ezer forint
Az érdekesség, hogy a rendőrség minden utas után és akár megállás nélkül büntet.
Ha például négyen ülnek az autóban és senki nincs bekötve, valamint áthaladnak a három különböző úttípuson, továbbá felvétel is készül róluk, akkor akár 360 ezer forint is lehet a bírság végösszege.
A biztonsági öv használata Borsodban is fontos
A biztonsági öv használata nemcsak azért fontos, hogy elkerüljük a büntetést. Lehet, hogy jól vezetsz, de mások is veszélyeztethetnek, ekkor pedig az öv megmentheti az életedet.
