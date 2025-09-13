3 órája
Motoros invázió Borsodban, dübörögtek a vasparipák! - fotókkal, videóval
Nem mindennapi látvány fogadta a hétvégén néhány borsodi település lakóit. Több mint két tucat motoros dübörgött végig az utcákon. A Zilizi Vasparipások feldobták a Zilizi falunapok hangulat hangerővel, krómcsillogással, benzinszaggal.
Boldván, a Monostor téren gyülekezett a csapat
Fotó: Takács Joci
Szendrőn a Gazdanapon és Bódva-völgyi vadásznapon, Borsodszirákon az I. Főzzük ŐSSze Családi napon jártunk, és a szerkesztőségbe tartva Boldva gyönyörű főterén, a Monostor téren hatalmas motoros kavalkádba futottunk. A bőrdzsekis, motoros karaván éppen a Zilizi falunapra tartott. A Zilizi Vasparipások felbőgették a motorjaikat.
A vasparipások nemcsak gépcsodákat, jókedvet is visznek magukkal
A vasparipások több mint két tucat motorral indultak útnak.
Zilizen falunap van, így most oda vonulunk, több mint két tucat motorossal
– mondta büszkén Asztalos László, a motoros csapat alapítója.
A Zilizi Vasparipások feldobták a Zilizi falunapok hangulatátFotók: Takács József
Zilizen, a falunapon a motoros felvonuláson túl mazsorettbemutató, habparty, koncertek, élményautózás és esti utcabál, valamint kiegészítő programok – pónicikli, ugrálóvár, kézműves vásár és egészségsátor – várták a kikapcsolódni vágyókat.
Semmihez sem fogható az a pillanat, amikor egyszerre közel harminc motor kel életre. A Zilizi Vasparipások évről évre igyekeznek közelebb hozni a motorozás világát a helyiekhez, miközben jó ügyeket és közösségi rendezvényeket támogatnak.
Akik most lemaradtak erről az élményről, azok szeptember 20-án Boldván, az Aludttej Fesztiválon találkozhatnak a motoros csapattal.
