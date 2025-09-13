Motoros invázió Borsodban, dübörögtek a vasparipák! - fotókkal, videóval

Szendrőn a Gazdanapon és Bódva-völgyi vadásznapon, Borsodszirákon az I. Főzzük ŐSSze Családi napon jártunk, és a szerkesztőségbe tartva Boldva gyönyörű főterén, a Monostor téren hatalmas motoros kavalkádba futottunk. A bőrdzsekis, motoros karaván éppen a Zilizi falunapra tartott. A Zilizi Vasparipások felbőgették a motorjaikat.

Bárhová mennek, felejthetetlen hangulatot visznek a Zilizi Vasparipások

Fotó: Takács Joci

A vasparipások nemcsak gépcsodákat, jókedvet is visznek magukkal

A vasparipások több mint két tucat motorral indultak útnak.

Zilizen falunap van, így most oda vonulunk, több mint két tucat motorossal

– mondta büszkén Asztalos László, a motoros csapat alapítója.

