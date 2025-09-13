szeptember 13., szombat

Kornél névnap

19°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

3 órája

Motoros invázió Borsodban, dübörögtek a vasparipák! - fotókkal, videóval

Címkék#boon video#Zilizi Vasparipások#zilizen falunap#motoros klub#program

Nem mindennapi látvány fogadta a hétvégén néhány borsodi település lakóit. Több mint két tucat motoros dübörgött végig az utcákon. A Zilizi Vasparipások feldobták a Zilizi falunapok hangulat hangerővel, krómcsillogással, benzinszaggal.

Gárdonyi Edina
Motoros invázió Borsodban, dübörögtek a vasparipák! - fotókkal, videóval

Boldván, a Monostor téren gyülekezett a csapat

Fotó: Takács Joci

Szendrőn a Gazdanapon és Bódva-völgyi vadásznapon, Borsodszirákon az I. Főzzük ŐSSze Családi napon jártunk, és a szerkesztőségbe tartva Boldva gyönyörű főterén, a Monostor téren hatalmas motoros kavalkádba futottunk. A bőrdzsekis, motoros karaván éppen a Zilizi falunapra tartott. A Zilizi Vasparipások felbőgették a motorjaikat.

zilizi vasparipások
Bárhová mennek, felejthetetlen hangulatot visznek a Zilizi Vasparipások
Fotó: Takács Joci

A vasparipások nemcsak gépcsodákat, jókedvet is visznek magukkal

A vasparipások több mint két tucat motorral indultak útnak. 

Zilizen falunap van, így most oda vonulunk, több mint két tucat motorossal 

– mondta büszkén Asztalos László, a motoros csapat alapítója. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Zilizi Vasparipások feldobták a Zilizi falunapok hangulatát

Fotók: Takács József

Zilizen, a falunapon a motoros felvonuláson túl mazsorettbemutató, habparty, koncertek, élményautózás és esti utcabál, valamint kiegészítő programok – pónicikli, ugrálóvár, kézműves vásár és egészségsátor – várták a kikapcsolódni vágyókat.

Semmihez sem fogható az a pillanat, amikor egyszerre közel harminc motor kel életre. A Zilizi Vasparipások évről évre igyekeznek közelebb hozni a motorozás világát a helyiekhez, miközben jó ügyeket és közösségi rendezvényeket támogatnak. 

Akik most lemaradtak erről az élményről, azok szeptember 20-án Boldván, az Aludttej Fesztiválon találkozhatnak a motoros csapattal.

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu