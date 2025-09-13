A kazincbarcikai vasember rákapott a versenyzésre

Szolyák Zoltán százados, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály fővizsgálója és a TriKolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub versenyzője kétéves kihagyás után teljesítette a 3,8 kilométer úszásból, 180 km kerékpározásból és 42 km futásból álló, hosszú távú triatlont, és tett egy fogadalmat.

Szolyák Zoltán

Kerékpározni, úszni és futni mindig is szeretett, gimnazistaként futóversenyeken jeleskedett, és a Rendőrtiszti Főiskolán, de 2001-es felszerelését követően is rendszeresen sportolt.

– Azért nem fordult meg a fejemben, hogy versenyző legyek, mert sosem volt ínyemre a teljesítménykényszer. A sportot fontos és hasznos kedvtelésnek tartottam, a magam megelégedésére csináltam – vázolta a fővizsgáló, aki 2019-ben részt vett egy szervezett Balaton-körbetekerésen, ami a beállítottságán is változtatott. – Utána ismerősök felvetették, lépjek be a TriKolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklubba, amelyet egy baráti társaság tart fenn, és engedtem a csábításnak. Sosem volt gondom a motiváltsággal, de a közösség ereje hatott rám, jóllehet a heti edzésadagot ma már nagyrészt egyénileg teljesítem, csak a hétvégi közös bringázásokra és futásokra járok el - nyilatkozta a Zsaru Magazinnak.

Szolyák Zoltán 2021 májusában vett részt élete első versenyén, egy Velencében és környékén rendezett rövid távú triatlonon, majd a Belügyminisztérium terepfutó-bajnokságaira is nevezett, és kisebb-nagyobb versenyeken készült a nagy megmérettetésre.

Rákapott a versenyzésre

Amióta rákapott a versenyzésre, a sportos rendőrtiszt már mindenféle távon és terepen szembeszállt saját magával. Többször is indult a tatai Old Lake Man Középtávú Triatlon Magyar Kupán, tízes váltóban és párosban is lefutotta a 116 kilométeres Kassa–Miskolc Ultramaratont, utóbb Süveges Csaba őrnaggyal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Alosztály kiemelt főelőadójával. Teljesítette a tiszafüredi Öntúlszárnyalás Triatlont, a 300 kilométeres Tour de Alföldet és a Balaton-átúszást, nemrég pedig második lett az IPA Tisza-tavi Kerékpárversenyen, de az is említésre méltó, hogy a BM Tisza-tó Körüli Futóbajnokságon két éve 3. lett a borsodi rendőrcsapattal.