A kazincbarcikai vasember rákapott a versenyzésre
Kisebb-nagyobb versenyeken készült fel a nagy megmérettetésre.
Szolyák Zoltán százados, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály fővizsgálója és a TriKolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub versenyzője kétéves kihagyás után teljesítette a 3,8 kilométer úszásból, 180 km kerékpározásból és 42 km futásból álló, hosszú távú triatlont, és tett egy fogadalmat.
Kerékpározni, úszni és futni mindig is szeretett, gimnazistaként futóversenyeken jeleskedett, és a Rendőrtiszti Főiskolán, de 2001-es felszerelését követően is rendszeresen sportolt.
– Azért nem fordult meg a fejemben, hogy versenyző legyek, mert sosem volt ínyemre a teljesítménykényszer. A sportot fontos és hasznos kedvtelésnek tartottam, a magam megelégedésére csináltam – vázolta a fővizsgáló, aki 2019-ben részt vett egy szervezett Balaton-körbetekerésen, ami a beállítottságán is változtatott. – Utána ismerősök felvetették, lépjek be a TriKolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklubba, amelyet egy baráti társaság tart fenn, és engedtem a csábításnak. Sosem volt gondom a motiváltsággal, de a közösség ereje hatott rám, jóllehet a heti edzésadagot ma már nagyrészt egyénileg teljesítem, csak a hétvégi közös bringázásokra és futásokra járok el - nyilatkozta a Zsaru Magazinnak.
Szolyák Zoltán 2021 májusában vett részt élete első versenyén, egy Velencében és környékén rendezett rövid távú triatlonon, majd a Belügyminisztérium terepfutó-bajnokságaira is nevezett, és kisebb-nagyobb versenyeken készült a nagy megmérettetésre.
Amióta rákapott a versenyzésre, a sportos rendőrtiszt már mindenféle távon és terepen szembeszállt saját magával. Többször is indult a tatai Old Lake Man Középtávú Triatlon Magyar Kupán, tízes váltóban és párosban is lefutotta a 116 kilométeres Kassa–Miskolc Ultramaratont, utóbb Süveges Csaba őrnaggyal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Alosztály kiemelt főelőadójával. Teljesítette a tiszafüredi Öntúlszárnyalás Triatlont, a 300 kilométeres Tour de Alföldet és a Balaton-átúszást, nemrég pedig második lett az IPA Tisza-tavi Kerékpárversenyen, de az is említésre méltó, hogy a BM Tisza-tó Körüli Futóbajnokságon két éve 3. lett a borsodi rendőrcsapattal.
– A hosszú távú triatlon kemény műfaj, de a párom támogatása is pluszenergiákat szabadít fel bennem. Abban a pokoli kánikulában is ott várt engem a nagyatádi eXtremeMan frissítőpontjainál, és persze szurkolt is nekem. Vele is megbeszéltem, hogy mostantól ez lesz a legfontosabb versenyem. Jövőre jobban rágyúrok a futásra, és 13 órán belül megcsinálom – mondta, és kicsit elmélázott. – Amikor hat éve engedtem a csábításnak, és beléptem a TriKolorba, nem gondoltam volna, hogy ez lesz belőle.