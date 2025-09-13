szeptember 13., szombat

Kornél névnap

24°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Verseny

1 órája

A kazincbarcikai vasember rákapott a versenyzésre

Címkék#vasember#Szolyák Zoltán#TriKolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub#verseny

Kisebb-nagyobb versenyeken készült fel a nagy megmérettetésre.

A kazincbarcikai vasember rákapott a versenyzésre

Szolyák Zoltán

Forrás: FB

Fotó: Police

Szolyák Zoltán százados, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály fővizsgálója és a TriKolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub versenyzője kétéves kihagyás után teljesítette a 3,8 kilométer úszásból, 180 km kerékpározásból és 42 km futásból álló, hosszú távú triatlont, és tett egy fogadalmat.

Szolyák Zoltán
Forrás: FB

Kerékpározni, úszni és futni mindig is szeretett, gimnazistaként futóversenyeken jeleskedett, és a Rendőrtiszti Főiskolán, de 2001-es felszerelését követően is rendszeresen sportolt. 

– Azért nem fordult meg a fejemben, hogy versenyző legyek, mert sosem volt ínyemre a teljesítménykényszer. A sportot fontos és hasznos kedvtelésnek tartottam, a magam megelégedésére csináltam – vázolta a fővizsgáló, aki 2019-ben részt vett egy szervezett Balaton-körbetekerésen, ami a beállítottságán is változtatott. – Utána ismerősök felvetették, lépjek be a TriKolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklubba, amelyet egy baráti társaság tart fenn, és engedtem a csábításnak. Sosem volt gondom a motiváltsággal, de a közösség ereje hatott rám, jóllehet a heti edzésadagot ma már nagyrészt egyénileg teljesítem, csak a hétvégi közös bringázásokra és futásokra járok el - nyilatkozta a Zsaru Magazinnak. 

Szolyák Zoltán 2021 májusában vett részt élete első versenyén, egy Velencében és környékén rendezett rövid távú triatlonon, majd a Belügyminisztérium terepfutó-bajnokságaira is nevezett, és kisebb-nagyobb versenyeken készült a nagy megmérettetésre. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Rákapott a versenyzésre

Amióta rákapott a versenyzésre, a sportos rendőrtiszt már mindenféle távon és terepen szembeszállt saját magával. Többször is indult a tatai Old Lake Man Középtávú Triatlon Magyar Kupán, tízes váltóban és párosban is lefutotta a 116 kilométeres Kassa–Miskolc Ultramaratont, utóbb Süveges Csaba őrnaggyal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Alosztály kiemelt főelőadójával. Teljesítette a tiszafüredi Öntúlszárnyalás Triatlont, a 300 kilométeres Tour de Alföldet és a Balaton-átúszást, nemrég pedig második lett az IPA Tisza-tavi Kerékpárversenyen, de az is említésre méltó, hogy a BM Tisza-tó Körüli Futóbajnokságon két éve 3. lett a borsodi rendőrcsapattal.

– A hosszú távú triatlon kemény műfaj, de a párom támogatása is pluszenergiákat szabadít fel bennem. Abban a pokoli kánikulában is ott várt engem a nagyatádi eXtremeMan frissítőpontjainál, és persze szurkolt is nekem. Vele is megbeszéltem, hogy mostantól ez lesz a legfontosabb versenyem. Jövőre jobban rágyúrok a futásra, és 13 órán belül megcsinálom – mondta, és kicsit elmélázott. – Amikor hat éve engedtem a csábításnak, és beléptem a TriKolorba, nem gondoltam volna, hogy ez lesz belőle.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu