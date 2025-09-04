szeptember 4., csütörtök

Kiállítás

14 perce

A közfoglalkoztatás jövőképet ad, és ezt meg is mutatják - fotók, videó

Címkék#főispán#vármegyei önkormányzat#Belügyminisztérium#Közfoglalkoztatási kiállítás és vásár#B-A-Z Vármegyei Önkormányzat#kormányhivatal#közfoglalkoztatottak#Dísz tér#közfoglalkoztatás#közfoglalkoztatási program

A 14 éve létező, sorrendben kilencedik alkalommal Miskolcon tartott vármegyei rendezvény idén egynaposra zsugorodott. Csütörtökön reggeltől kora estig tart a Dísz térnél a Közfoglalkoztatási Vásár.

Boon.hu
A közfoglalkoztatás jövőképet ad, és ezt meg is mutatják - fotók, videó

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Ezúttal csütörtökön nyílt meg (és ma véget is ér; idén már nem kétnapos, mint korábban mindig) az immár hagyományos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár. Ezúttal is „a vármegye minden szegletéből” érkeztek kiállítók, árusok a megyeszékhelyre, a Dísz téren és a Városház téren tartott egész napos rendezvényre.

vásár
A vásár megnyitója: előtérben Alakszai Zoltán, mögötte Réthy Pál
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A vásár, ami ünnep is

Kilencedik alkalommal rendezi meg szeptember 4-én a Kormányhivatal a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közfoglalkoztatási Kiállítást és Vásárt Miskolcon, a Szent István téren, ahol vármegyénk valamennyi járása, tájegysége képviselteti magát – hangzott el a délelőtt tartott ünnepélyes megnyitón. Jelen volt az aktusnál a Kormányhivatal részéről Alakszai Zoltán főispán, a vármegyei önkormányzat nevében Bánné dr. Gál Boglárka közgyűlési elnök, valamint Réthy Pál közfoglalkoztatási helyettes államtitkár a Belügyminisztériumtól; ebben a sorrendben szólaltak fel a megnyitón.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
– A közfoglalkoztatás nem csupán átmeneti lehetőség, de olyan kormányzati program, aminek kézzelfoghatóak az eredményei. Ezreknek ad munkát, közösséget és jövőképet. Köszönet illet mindenkit, akik a közfoglalkoztatási programban dolgoznak, hogy munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy vármegyénk minden szeglete élhetőbb és értékesebb legyen. Ez a kiállítás nem csupán bemutató, de ünnep: ünnepe a munkának – ezek voltak Alakszai Zoltán, a Kormányhivatal vezetőjének szavai.

IX. Vármegyei Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár Miskolcon

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Kulcsszerepet játszik, de csökken

– A vásár lehetőséget ad, hogy a településeknek teljesítményét megismerje az egész vármegye lakossága. Borsod-Abaúj-Zemplén 2010 óta élen jár a közfoglalkoztatásban. A program három területen is kapcsolódik a megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységéhez: a TOP Plusz, a foglalkoztatási paktumok, valamint a Vármegyei Értéktár révén – sorolta a közgyűlési elnök.

– A kitartás és a remény ünnepe – jellemezte a miskolci rendezvényt a helyettes államtitkár. Mint mondta, ezzel ünnepeljük „azokat, akik a közjóért dolgoznak”, s hozzátette, beleérti ebbe „a saját államtitkárságom munkatársait is”. – Borsod-Abaúj-Zemplénben magas az álláskeresők aránya az országos átlaghoz képest. A közfoglalkoztatás nélkülözhetetlen lehetőség. Példa értékű az itt élők szorgalma. A közfoglalkoztatás kulcsszerepet játszik. Sokaknak az első lépés a munkaerőpiac felé. Az elmúlt években jelentősen csökkent a közfoglalkoztatottak száma, ez örömhír. Az önkormányzatok és más befogadó szervezetek nem csak munkát adnak, hanem irányt is mutatnak a közfoglalkoztatottak számára. Büszkék lehetünk arra, amit az elmúlt 14 évben elértünk együtt.

 

