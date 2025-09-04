A közfoglalkoztatás jövőképet ad, és ezt meg is mutatják - fotók, videó

Ezúttal csütörtökön nyílt meg (és ma véget is ér; idén már nem kétnapos, mint korábban mindig) az immár hagyományos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár. Ezúttal is „a vármegye minden szegletéből” érkeztek kiállítók, árusok a megyeszékhelyre, a Szent István téren és a Városház téren tartott egész napos rendezvényre.

A vásár megnyitója: előtérben Alakszai Zoltán, mögötte Réthy Pál

A vásár, ami ünnep is

Kilencedik alkalommal rendezi meg szeptember 4-én a Kormányhivatal a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közfoglalkoztatási Kiállítást és Vásárt Miskolcon, a Szent István téren, ahol vármegyénk valamennyi járása, tájegysége képviselteti magát – hangzott el a délelőtt tartott ünnepélyes megnyitón. Jelen volt az aktusnál a Kormányhivatal részéről Alakszai Zoltán főispán, a vármegyei önkormányzat nevében Bánné dr. Gál Boglárka közgyűlési elnök, valamint Réthy Pál közfoglalkoztatási helyettes államtitkár a Belügyminisztériumtól; ebben a sorrendben szólaltak fel a megnyitón.

– A közfoglalkoztatás nem csupán átmeneti lehetőség, de olyan kormányzati program, aminek kézzelfoghatóak az eredményei. Ezreknek ad munkát, közösséget és jövőképet. Köszönet illet mindenkit, akik a közfoglalkoztatási programban dolgoznak, hogy munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy vármegyénk minden szeglete élhetőbb és értékesebb legyen. Ez a kiállítás nem csupán bemutató, de ünnep: ünnepe a munkának – ezek voltak Alakszai Zoltán, a Kormányhivatal vezetőjének szavai.