Nyakkendő szarvasagancsból és hűtőmágnes söréthüvelyből – csodákat láttunk a szendrői Gazdanapon (fotók, videó)

Traktorok dübörögnek, húsok rotyognak

Amíg a szakmai program tartott, addig a Strandréten üstökben rotyogtak a finomabbnál finomabb ételek. Teljesen természetes látvány, ahogy a vadásztársaság tagjai szarvasagancsokkal a vállukon sétálnak, miközben az üstökben füstölt hús, paprikás krumpli és vadas rotyog. Voltak, akik vadast készítettek nokedlivel, de készült füstölt hús, és paprikás krumpli is minden jóval, gazdagon. Mindeközben 25 traktor dübörgött végig Szendrő határából a helyszínre.

Töltényhüvelyből kulcstartó Miért ne?!

Fotó: Takács Joci

Így lesz a szarvasagancsból nyakkendő

A kézművesek standjainál igazi ritkaságokkal találkozhattunk. Vass Béla szilvásváradi csontfaragó például több mint húsz éve készít ékszereket, dísztárgyakat és tőröket szarvasagancsból.

Autodidakta módon tanultam, ezt másképp nem lehet

– mondta. Ő maga nem vadászik, de a vadászok viszik neki az agancsokat. Ékszertől a tőrön át a nyakkendőig mindent készít belőle.

Az egyetlen, ami nem agancsból készül, az a tőrök kés része. Ezeket a szarvas alsó állkapcsából faragom.

A legkülönlegesebb alkotása egy hatalmas, tokos tőr volt, amelynek kifaragása egy hetet vett igénybe, de akad olyan darab is, ami hónapokig készül. Egy kisebb gyűrű vagy medál viszont akár néhány óra alatt kikerül a kezei közül.

A szilvásváradi csontfaragó mester, Vass Béla szebbnél szebb alkotásaival is találkozhatunk

Fotó: Takács Joci

A sörétes hüvelyek új élete

A kreativitás más formában is megjelent. Kriván Nikolett például sörétes hüvelyekből készít ajtódíszt, kulcstartót, hűtőmágnest, asztaldíszt vagy éppen egyedi képeket.