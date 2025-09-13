33 perce
Nyakkendő szarvasagancsból és hűtőmágnes söréthüvelyből – csodákat láttunk a szendrői Gazdanapon (fotók, videó)
Füstölt hús illata, hatalmas üstökben rotyogó vadételek, traktorkavalkád és kézműves csodák minden mennyiségben. Ilyen hangulatban indult szeptember 13-án, szombaton a XII. Szendrői Gazdanap és a VIII. Bódva-völgyi Vadásznap a szendrői Strandréten.
Finomabbnál finomabb falatok rotyogtak az üstökben
Fotó: Takács Joci
Szombaton már 12. alkalommal gyűltek össze a Szendrői Gazdanapon, amihez nyolcadik éve kapcsolódik a Bódva-völgyi Vadásznap. A borsodi városba, Szendrőbe reggeltől folyamatosan érkeznek a látogatók.
Gazdanap és vadásznap: tényleg mindenki Szendrőben van, aki számít
28 főzőcsapat nevezett a főzőversenyre, ahol vad- és hagyományos ételeket főznek. Nyolc vadásztársaság van jelen, egy kivételével a térség minden vadásztársasága megjelent
– nyilatkozta a boon.hu-nak Szaniszló János polgármester. Kiemelte, hogy a szórakozáson túl 10 órakor kezdődik egy szakmai program, amelyben a következő tervezési ciklus stratégiai elemeit adja elő a MAGOSZ szakértője.
Szendrői gazdanapFotók: Takács József
Traktorok dübörögnek, húsok rotyognak
Amíg a szakmai program tartott, addig a Strandréten üstökben rotyogtak a finomabbnál finomabb ételek. Teljesen természetes látvány, ahogy a vadásztársaság tagjai szarvasagancsokkal a vállukon sétálnak, miközben az üstökben füstölt hús, paprikás krumpli és vadas rotyog. Voltak, akik vadast készítettek nokedlivel, de készült füstölt hús, és paprikás krumpli is minden jóval, gazdagon. Mindeközben 25 traktor dübörgött végig Szendrő határából a helyszínre.
Így lesz a szarvasagancsból nyakkendő
A kézművesek standjainál igazi ritkaságokkal találkozhattunk. Vass Béla szilvásváradi csontfaragó például több mint húsz éve készít ékszereket, dísztárgyakat és tőröket szarvasagancsból.
Autodidakta módon tanultam, ezt másképp nem lehet
– mondta. Ő maga nem vadászik, de a vadászok viszik neki az agancsokat. Ékszertől a tőrön át a nyakkendőig mindent készít belőle.
Az egyetlen, ami nem agancsból készül, az a tőrök kés része. Ezeket a szarvas alsó állkapcsából faragom.
A legkülönlegesebb alkotása egy hatalmas, tokos tőr volt, amelynek kifaragása egy hetet vett igénybe, de akad olyan darab is, ami hónapokig készül. Egy kisebb gyűrű vagy medál viszont akár néhány óra alatt kikerül a kezei közül.
A sörétes hüvelyek új élete
A kreativitás más formában is megjelent. Kriván Nikolett például sörétes hüvelyekből készít ajtódíszt, kulcstartót, hűtőmágnest, asztaldíszt vagy éppen egyedi képeket.
A párom vadász, és a vadász- és lőversenyekről két-három zsák hüvellyel tér vissza. Én pedig feldolgozom: ajtódíszt, kulcstartót, hűtőmágnest, asztaldíszt készítek belőlük.
A Bódva völgyi vadásznapon jártunkFotók: Takács József
A java még hátravan
A nap folyamán fotókiállítás, gyermekprogramok, bűnmegelőzési sátor, lovagoltatás és kézműves bemutatók is színesítik a programot. És a java még hátravan, hiszen délutántól estig folytatódnak a kulturális programok. Fellép többek között Peter Sramek, az Agyagbanda, a Szendrői Százszorszép Majorette Csoport, és a Magyar Operett Társulat műsora teszi fel a koronát a színpadi programokra. Este pedig valódi fesztiválhangulatot teremt majd Molnár Róbert, aki addig zenél, amíg a gazdák, vadászok és a látogatók bírják.
