Járt már Hubertus misén? Most megteheti Abaújban! - Itt a teljes 2025-ös program!
Vadászhimnusz, Bükki Kürtösök, solymász és vadászkutya bemutató. Másodszorra rendezik meg a II. Abaúj Térségi Vadásznap és Trófeaszemle eseményt.
Encs városa ad otthont a II. Abaúj Térségi Vadásznap és Trófeaszemle eseménynek
Forrás: omvk.hu
Október 18-án immár másodszorra mélyülhetünk el a vadászvilág rejtelmeibe. Az Országos Magyar Vadászkamara, Encs Város Önkormányzata és az EMSK közös szervezésében létrehozott eseményen egész napos programokkal várják a látogatókat. Ezen a napon minden a vadakról szól majd. A II. Abaúj Térségi Vadásznap és Trófeaszemle az idény egyik legizgalmasabb eseménye.
A Millenium Parkban kezdődik a nap, ahol 11:00 órától egymást érik a jobbnál jobb programok. A Hubertus mise kezdi a sort, amit a megyei vadászzászló bevonulása követ. Fellépnek még a Bükki Kürtösök és a vadászhimnusz is felcsendül a Telkibányi Férfi Dalárda előadásában. Országos és megyei kitüntetések átadására is sor kerül.
A II. Abaúj Térségi Vadásznap és Trófeaszemle 2025 programja figyelemre méltó
Ami a programokat illeti, igazán minden korosztályra gondoltak, sőt azoknak is tartalmas, élményekkel teli napot ígér az esemény, akik nem vadásznak. Csak néhány kiemelkedő kínálat ezek közül:
- Helt Enikő solymász bemutatója
- vadászkutya bemutató
- vadásztársaságok kitelepülése szabadtéri trófeabemutatóval
- vadételfőző verseny
- vadászati és kézműves vásár
- íjászat
- fafaragás bemutató
- ragadozó vadászmadarak bemutatója
- favágó bemutató
Zenei programok is lesznek. Fellép például az Agyagbanda zenekar, a Büttösi Mákvirág Asszonykórus és a Lakadáré zenekar is.
Bővebb információt Encs Város Önkormányzatának weboldalán, vagy közösségi média felületén találhatnak az érdeklődők.
