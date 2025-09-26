Járt már Hubertus misén? Most megteheti Abaújban! - Itt a teljes 2025-ös program!

Október 18-án immár másodszorra mélyülhetünk el a vadászvilág rejtelmeibe. Az Országos Magyar Vadászkamara, Encs Város Önkormányzata és az EMSK közös szervezésében létrehozott eseményen egész napos programokkal várják a látogatókat. Ezen a napon minden a vadakról szól majd. A II. Abaúj Térségi Vadásznap és Trófeaszemle az idény egyik legizgalmasabb eseménye.

A II. Abaúj Térségi Vadásznap és Trófeaszemle egész nap lebilincselő programokat kínál Forrás: Encs Város Önkormányzata

A Millenium Parkban kezdődik a nap, ahol 11:00 órától egymást érik a jobbnál jobb programok. A Hubertus mise kezdi a sort, amit a megyei vadászzászló bevonulása követ. Fellépnek még a Bükki Kürtösök és a vadászhimnusz is felcsendül a Telkibányi Férfi Dalárda előadásában. Országos és megyei kitüntetések átadására is sor kerül.