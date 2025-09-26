szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

12°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vadételek és vadászkutyák

24 perce

Járt már Hubertus misén? Most megteheti Abaújban! - Itt a teljes 2025-ös program!

Címkék#Encs Város Önkormányzat#vadételek#kézműves vásár#vadászat#trófeaszemle

Vadászhimnusz, Bükki Kürtösök, solymász és vadászkutya bemutató. Másodszorra rendezik meg a II. Abaúj Térségi Vadásznap és Trófeaszemle eseményt.

Boon.hu
Járt már Hubertus misén? Most megteheti Abaújban! - Itt a teljes 2025-ös program!

Encs városa ad otthont a II. Abaúj Térségi Vadásznap és Trófeaszemle eseménynek

Forrás: omvk.hu

Október 18-án immár másodszorra mélyülhetünk el a vadászvilág rejtelmeibe. Az Országos Magyar Vadászkamara, Encs Város Önkormányzata és az EMSK közös szervezésében létrehozott eseményen egész napos programokkal várják a látogatókat. Ezen a napon minden a vadakról szól majd. A II. Abaúj Térségi Vadásznap és Trófeaszemle az idény egyik legizgalmasabb eseménye.

Vadásznap és Trófeaszemle
A II. Abaúj Térségi Vadásznap és Trófeaszemle egész nap lebilincselő programokat kínál Forrás: Encs Város Önkormányzata

A Millenium Parkban kezdődik a nap, ahol 11:00 órától egymást érik a jobbnál jobb programok. A Hubertus mise kezdi a sort, amit a megyei vadászzászló bevonulása követ. Fellépnek még a Bükki Kürtösök és a vadászhimnusz is felcsendül a Telkibányi Férfi Dalárda előadásában. Országos és megyei kitüntetések átadására is sor kerül.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A II. Abaúj Térségi Vadásznap és Trófeaszemle 2025 programja figyelemre méltó

Ami a programokat illeti, igazán minden korosztályra gondoltak, sőt azoknak is tartalmas, élményekkel teli napot ígér az esemény, akik nem vadásznak. Csak néhány kiemelkedő kínálat ezek közül:

  • Helt Enikő solymász bemutatója
  • vadászkutya bemutató
  • vadásztársaságok kitelepülése szabadtéri trófeabemutatóval
  • vadételfőző verseny
  • vadászati és kézműves vásár
  • íjászat
  • fafaragás bemutató
  • ragadozó vadászmadarak bemutatója
  • favágó bemutató

Zenei programok is lesznek. Fellép például az Agyagbanda zenekar, a Büttösi Mákvirág Asszonykórus és a Lakadáré zenekar is.

Bővebb információt Encs Város Önkormányzatának weboldalán, vagy közösségi média felületén találhatnak az érdeklődők.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu