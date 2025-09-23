szeptember 23., kedd

Végre!

2 órája

Szerdától kedvezőbb áron tankolhatunk

Az utóbbi időben végbement lassú emelkedés, majd stagnálás után újra kedvező irányba mozdulnak a nagyakereskedelmi árak. Olcsóbb lesz mindkét üzemanyagtípus.

Boon.hu

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Az utóbbi időben ugyan csak kisebb mértékben, de folyamatosan felfelé kúsztak az árak, majd egy rövid időn át nem mozdultak. A héten először most újra változnak az árak mind benzin, mind gázolaj tekintetében, de végre kedvező irányba.

Így változnak a héten az üzemanyagárak, olcsóbb lesz a gázolaj és a benzin is
Fotó: Takács József

Üzemanyagár-változás szerdán

A héten szerdán változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 2 forinttal kerül majd kevesebbe.

A mai napon még a következő átlagárakkal találkozhatunk:

  • 95-ös benzin: 588 Ft/liter
  • Gázolaj: 590 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon

Jelenleg 95-ös benzin és gázolaj tekintetében is az Auchan töltőállomás a legolcsóbb, ahol előbbi literjét 557.0 forintért, utóbbiét pedig 565.0 forintért tankolhatjuk.

Most a 95-ös benzin és a gázolaj is a Mol-kúton a legdrágább, ahol az előbbit literenként 589.0 forintért, utóbbi literjét pedig szintén 589.0 forintért kaphatjuk meg.

