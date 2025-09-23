Szerdától kedvezőbb áron tankolhatunk

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Az utóbbi időben ugyan csak kisebb mértékben, de folyamatosan felfelé kúsztak az árak, majd egy rövid időn át nem mozdultak. A héten először most újra változnak az árak mind benzin, mind gázolaj tekintetében, de végre kedvező irányba.

Így változnak a héten az üzemanyagárak, olcsóbb lesz a gázolaj és a benzin is

Fotó: Takács József

