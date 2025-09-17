35 perce
Megszületett a döntés, kisebb árkorrekcióra lehet számítani a benzinkutakon
A héten csütörtökön újabb változás lesz a benzinkutaknál. Mutatjuk, mire lehet számítani az üzemanyagárak tekintetében és azt is, hol tud a legolcsóbban tankolni ma.
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. A héten már volt egy kisebb emelkedés a benzin árát tekintve, de a gázolaj ára változatlan maradt. Tartson velünk, ha tudni szeretné, mire számíthat a hét további részében.
Drágult a benzin
A hét elején, kedden a benzin beszerzési ára emelkedett bruttó 2 forinttal literenként, a gázolaj ára viszont akkor nem változott. Kisebb mértékű drágulást jelentett ez, viszont a hét további részében még számíthatnak hasonlóra a sofőrök.
Üzemanyagár-változás csütörtökön
Csütörtökön kisebb árkorrekcióra készülhetünk a hazai kutak nagykereskedelmi árában. A benzin ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 2 forinttal.
Ma még a következő átlagárakkal találkozhatunk:
- 95-ös benzin: 589 Ft/liter
- Gázolaj: 588 Ft/liter
- tájékoztatott a holtankoljak.hu
Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon
Jelenleg a legolcsóbb kút mindkét üzemanyagtípus tekintetében az Auchan töltőállomás, ahol a 95-ös benzin literjét 555.0 forintért, a gázolajét pedig 565.0 forintért tankolhatjuk.
A legdrágább töltőállomás 95-ös benzin tekintetében most a Shell, ahol annak literjét 589.9 forintért vásárolhatjuk meg.
Gázolaj tekintetében pedig most az OMW a legdrágább, ahol az literenként 588.9 forintért tankolhatjuk.
