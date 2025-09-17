Megszületett a döntés, kisebb árkorrekcióra lehet számítani a benzinkutakon

Drágult a benzin

A hét elején, kedden a benzin beszerzési ára emelkedett bruttó 2 forinttal literenként, a gázolaj ára viszont akkor nem változott. Kisebb mértékű drágulást jelentett ez, viszont a hét további részében még számíthatnak hasonlóra a sofőrök.

Üzemanyagár-változás csütörtökön

Csütörtökön kisebb árkorrekcióra készülhetünk a hazai kutak nagykereskedelmi árában. A benzin ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 2 forinttal.

Ma még a következő átlagárakkal találkozhatunk:

95-ös benzin: 589 Ft/liter

Gázolaj: 588 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon

Jelenleg a legolcsóbb kút mindkét üzemanyagtípus tekintetében az Auchan töltőállomás, ahol a 95-ös benzin literjét 555.0 forintért, a gázolajét pedig 565.0 forintért tankolhatjuk.

A legdrágább töltőállomás 95-ös benzin tekintetében most a Shell, ahol annak literjét 589.9 forintért vásárolhatjuk meg.

Gázolaj tekintetében pedig most az OMW a legdrágább, ahol az literenként 588.9 forintért tankolhatjuk.