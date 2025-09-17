szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

20°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemanyagárak

35 perce

Megszületett a döntés, kisebb árkorrekcióra lehet számítani a benzinkutakon

Címkék#üzemanyag árak#benzinár#holtankoljak

A héten csütörtökön újabb változás lesz a benzinkutaknál. Mutatjuk, mire lehet számítani az üzemanyagárak tekintetében és azt is, hol tud a legolcsóbban tankolni ma.

Boon.hu

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. A héten már volt egy kisebb emelkedés a benzin árát tekintve, de a gázolaj ára változatlan maradt. Tartson velünk, ha tudni szeretné, mire számíthat a hét további részében.

Egy nap után újra felfelé mozdulnak az üzemanyagárak
Egy nap után újra felfelé mozdulnak az üzemanyagárak (A kép illusztráció)
Fotó: Takács József

Drágult a benzin

A hét elején, kedden a benzin beszerzési ára emelkedett bruttó 2 forinttal literenként, a gázolaj ára viszont akkor nem változott. Kisebb mértékű drágulást jelentett ez, viszont a hét további részében még számíthatnak hasonlóra a sofőrök.

Üzemanyagár-változás csütörtökön

Csütörtökön kisebb árkorrekcióra készülhetünk a hazai kutak nagykereskedelmi árában. A benzin ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 2 forinttal.

Ma még a következő átlagárakkal találkozhatunk:

  • 95-ös benzin: 589 Ft/liter
  • Gázolaj: 588 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon

Jelenleg a legolcsóbb kút mindkét üzemanyagtípus tekintetében az Auchan töltőállomás, ahol a 95-ös benzin literjét 555.0 forintért, a gázolajét pedig 565.0 forintért tankolhatjuk.

A legdrágább töltőállomás 95-ös benzin tekintetében most a Shell, ahol annak literjét 589.9 forintért vásárolhatjuk meg.

Gázolaj tekintetében pedig most az OMW a legdrágább, ahol az literenként 588.9 forintért tankolhatjuk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu