2 órája
Útlezárások és forgalomkorlátozások Miskolcon pénteken - erre figyeljen!
Mire számíthatnak szeptember 12-én a miskolci utakon? Útlezárások Miskolcon pénteken.
Útlezárások Miskolcon: mutatjuk, merre kerüljön pénteken.
Útlezárások Miskolcon
A Győri kapu – Zoltán u. kereszteződésésben a fényjelző berendezések jelenleg nem működnek, sötétek. A hibaelhárítás folyamatban van, kérik az arra közlekedőktől a fokozott figyelmet és körültekintést.
A Corvin utcában, a Arany János utca – Centrum közötti szakaszon félpályás útlezárás van érvényben, jelzőlámpás irányítással. Torlódás előfordulhat.
Miskolciak, figyelem! Fontos információk a Centrum Áruház előtti helyzetről és a várható határidőről - képek, videó
Javítják a giga csőtörést a miskolci CentrumnálFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcákban folyik az ivóvíz-fővezeték csere. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.
Egyéb munkálatok Miskolcon
Miskolcon közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Alkotmány utca; Ady Endre utca; Árpád utca; Bacsinszky András utca; Balaton utca – Takta utca kereszteződés; Balassi utca; Bartók Béla utca; Bartók Béla tér – Hunyadi utca kereszteződés; Besenyői út – Tömösi utca kereszteződés; Bezerédi utca; Boldog utca; Csáby László utca; Csermák Antal utca; Csemete utca – Bródy Sándor utca kereszteződés; Csehov utca; Csokonai utca; Dália utca; Denevér utca; Dózsa György utca; Endresz György utca; Erkel Ferenc utca; Erenyő utca; Fonoda utca; Fonoda utca – Szinva utca kereszteződés; Görömbölyi utca; Görögszőlő utca; Hóvirág utca – Baráthegyalja utca sarok; Illyés Gyula utca; Isaszegi utca; Izsó Miklós utca; Jósva utca; Kapitány utca; Klapka utca – Hajós utca kereszteződés; Klapka György utca – Coop boltnál; Lehár Ferenc utca; Lonovics utca; Maros utca; Majláth István utca; Mónus Illés utca; Nagy Lajos király utca; Nádas utca; Puskin utca; Réz utca; Salétrom utca – Bercsényi utca kereszteződés; Szántó Kovács János utca; Szentistványi utca; Szent István utca; Szendrei utca; Széchenyi utca – Centrum, térköves járda; Templom utca; Temetőalja utca; Telepy Gyula utca; Temesvári utca; Tópart utca.
A munkavégzések ideje alatt arra kérik a közlekedőket, hogy:
- figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,
- tartsák be a sebességkorlátozásokat,
- és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.
Közúti közlekedési balesetről nincs információ - írta a Miskolci Városgazda.
Tűz Miskolcon éjszaka
Mentők és tűzoltók lepték el a miskolci utcát csütörtök éjjel. Mutatjuk, mi történt.
Menekülés éjjel: mentők és tűzoltók lepték el a miskolci utcát - ez okozhatta a bajt
Ez is érdekelheti: