Munka

50 perce

Csőcsere, leégés nélkül: vezetékjavítások az Avastetőn

Csőcsere az Avason – ez nem egy lakótelepi szolárium hirdetése, hanem a városlakók mindennapjait kisebb-nagyobb mértékben befolyásoló beruházás indoka. Ezzel kell szembesülnie a Pattantyús és Klapka utcákon közlekedőknek, legalább októberig.

Boon.hu
Csőcsere, leégés nélkül: vezetékjavítások az Avastetőn

A forgalom zökkenőivel jár az útfelújítás az avasi lakótelepen

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Mindennapos torlódásokkal kell számolni ezekben a hetekben az Avastetőn, a lakótelep „főutcájának” felső végénél. Augusztus végétől elindultak azok a munkálatok, amelyek a városvezetés által bejelentett nagyszabású útfelújítási programot alapozzák meg a városrészben: a vízművek cseréli az aszfalt alatti elhasználódott csöveket. Ez a fázis a tervek szerint októberig tart – utána jöhet majd a tényleges útjavítás. Csőcsere és útlezárás az Avason: legalább még egy hónapig. Óhatatlanul lesz olyan is, hogy szünetelni fog a vízszolgáltatás.

útlezárás az avason
Útlezárás az Avason: ezekben a hetekben „megszokottá” vált

Útlezárás az Avason, első fázis: várhatóan októberig

Augusztus 21-től megkezdődött a Pattantyús, a Klapka György és a Mendikás utcák ivóvíz-fővezetékének cseréje. A munkálatok ideje alatt a Pattantyús utca teljes hosszán félpályás útlezárásra kell számítani, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. A rekonstrukció három ütemben zajlik, ezalatt a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává válnak.

Ezt írta a Boon.hu legutóbb szeptember 5-i közlekedési összefoglalójában, amihez tematikájában, azaz helyszínében (Avastető) szorosan kapcsolódik egy néhány nappal korábbi havária híre: „Csőtörés okoz fennakadást a Klapka György utcán, a COOP üzletnél. A környéken torlódásra lehet számítani, ezért kérik az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek. A gyalogosok figyelmét is kérik, mivel a munkaterület a járdát is érintheti.” Mindezek nyomán a körzetben, azaz a Pattantyús–Klapka György utcák találkozásának néhány százméteres szakaszán a mintegy két hónapos időszakban óhatatlanul torlódások, közlekedési nehézségek alakulnak ki, nap mint nap. A „sikánban”, ahol a négysávos és a kétsávos rész átvált egymásba (és a Leszih Andor utca kunkorja visszacsatlakozik), jelzőlámpánál kell várakozniuk az erre haladóknak.

Ebben a körzetben folynak a munkálatok – és torlódnak a közlekedők
Forrás: Google Maps 

A fenti problémás intervallumra készülve az illetékesek közlése nyomán a megyei hírportál az alábbi tanácsokkal látta el olvasóit:

A munkavégzések ideje alatt arra kérjük a közlekedőket, hogy:

  • figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,
  • tartsák be a sebességkorlátozásokat,
  • és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Minden idők legnagyobbja...

A mindezeket megelőző nagy bejelentés az volt augusztusban, hogy

Tóth-Szántai József polgármester bejelentette, hogy megkezdődik Miskolcon az újraaszfaltozási program.
A miskolci közgyűlés 2025. március 10-ei rendkívüli ülésén tárgyalt a TOP Plusz révén Miskolc számára felhasználható mintegy 32 milliárd forint fejlesztési pénz felhasználásáról. Tóth-Szántai József polgármester hangsúlyozta, hogy a fejlesztések között kiemelt szerepet kap 'minden idők legnagyobb újraaszfaltozási programja'.
Ennek keretében többek között megújul, négysávossá bővül a Vologda utca, a Tapolcai elágazás és az Avas 'ütőereként' emlegetett Szentgyörgy, Klapka és Pattantyús utcák. Utóbbi mintegy másfél milliárd forintba kerül.

Az akkori, illetve korábbi városházi tájékoztatás szerint

ezeket a miskolci utakat tervezik felújítani a TOP Plusz programból:

  • az avasi lakótelepen a Szentgyörgy, a Klapka és a Pattantyús utca
  • Miskolc-Szirmán az Erkel, a Mohostó és a Bogáncs utca
  • miskolctapolcai elágazás 
  • Repülőtéri út 
  • Erenyő utca (tartalék)  
  • Fonoda utca (tartalék) 
  • Komlóstető közterület-fejlesztése (tartalék)

A városvezető bejelentéséből tudható, hogy a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel arról egyezett meg az önkormányzat (ez az állami cég vette át a korábbi Miskolci Vízműveket néhány éve), a tervezett útfelújítási programot megelőzően olyan állapotba szükséges hozni az alatta lévő csöveket, hogy utána ne kelljen csőtörés miatt feltörni a burkolatot. Ennek az előkészítő beruházásnak az időtartamát október közepéig tervezik.

Egy kilométernyi vezeték rekonstrukciója

Az (immár nem városi tulajdonú) Mivíz Kft. a Boon.hu kérdéseire az alábbi tájékoztatást adta az eddig elvégzett, valamint a további munkákról az Avastetőn:

„Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával szorosan együttműködve, a fejlesztési terveket egyeztetve és összehangolva, a tervezett útfelújítási projektek előkészítése keretében megkezdtük azoknak az ivóvízvezetékeknek a rekonstrukcióját, amelyek felújítása anyaguk, állapotuk, illetve környezeti kitettségük miatt kiemelten szükséges.

Az Avas tetején lévő fővezetékek megfelelő védelme, illetve fenntartható üzemeltetése érdekében a Pattantyús utcában, illetve környékén mintegy 1 km ivóvízvezeték rekonstrukciójára kerül sor, és ezzel egy időben egyes csomópontok és zárszerelvények is megújulnak.

A mivízes tájékoztatásból kiderül továbbá, hogy

Annak érdekében, hogy a munkák végrehajtása idején is biztosított legyen a megfelelő vízellátás, legelőször egy úgynevezett provizórikus (ideiglenes) vezetéket kellett kiépítenünk, amely az üzempróbákat követően már sikeresen működik. Jelenleg azoknak a csomópontoknak a feltárása folyik, amelyeknél majd kicseréljük a szerelvényeket.  A Klapka György utca több pontján már elkészültünk a cserével, de még ott is folytatódik a munkavégzés.

Sajnos a munkavégzést nehezíti, hogy az érintett területen a régi hálózaton csőtörések és egyéb hibák is előfordulnak, amelyek elhárítása azonnali reagálást igényel, és a folyamatos vízellátás érdekében elsőbbséget élvez. A nyílt árkos vezetékfektetések egy része már elkészült, a munkálatok a föld alatt is folytatódnak, úgynevezett roppantásos, illetve irányított fúrásos technológiával.

Végül pedig a beruházó szakcég az alábbiak tekintetében figyelmezteti az érintett lakosságot:

A kivitelezés a MIVÍZ Kft. és az ÉRV Zrt. szoros együttműködésében, szükség esetén, egyes munkaműveleteknél pedig még további szakcégek bevonásával zajlik. A munkálatokkal érintett szakaszokon, változó helyszíneken a forgalom átmeneti korlátozása is szükséges.

A vízszolgáltatás elkerülhetetlen, tervezett szüneteléséről az érintett felhasználókat természetesen előre értesítjük.

Itt a polgármester korábbi videós bejelentése tekinthető meg a programról:

 

