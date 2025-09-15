Csőcsere, leégés nélkül: vezetékjavítások az Avastetőn

Mindennapos torlódásokkal kell számolni ezekben a hetekben az Avastetőn, a lakótelep „főutcájának” felső végénél. Augusztus végétől elindultak azok a munkálatok, amelyek a városvezetés által bejelentett nagyszabású útfelújítási programot alapozzák meg a városrészben: a vízművek cseréli az aszfalt alatti elhasználódott csöveket. Ez a fázis a tervek szerint októberig tart – utána jöhet majd a tényleges útjavítás. Csőcsere és útlezárás az Avason: legalább még egy hónapig. Óhatatlanul lesz olyan is, hogy szünetelni fog a vízszolgáltatás.

Útlezárás az Avason: ezekben a hetekben „megszokottá” vált

Útlezárás az Avason, első fázis: várhatóan októberig

Augusztus 21-től megkezdődött a Pattantyús, a Klapka György és a Mendikás utcák ivóvíz-fővezetékének cseréje. A munkálatok ideje alatt a Pattantyús utca teljes hosszán félpályás útlezárásra kell számítani, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. A rekonstrukció három ütemben zajlik, ezalatt a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává válnak.

Ezt írta a Boon.hu legutóbb szeptember 5-i közlekedési összefoglalójában, amihez tematikájában, azaz helyszínében (Avastető) szorosan kapcsolódik egy néhány nappal korábbi havária híre: „Csőtörés okoz fennakadást a Klapka György utcán, a COOP üzletnél. A környéken torlódásra lehet számítani, ezért kérik az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek. A gyalogosok figyelmét is kérik, mivel a munkaterület a járdát is érintheti.” Mindezek nyomán a körzetben, azaz a Pattantyús–Klapka György utcák találkozásának néhány százméteres szakaszán a mintegy két hónapos időszakban óhatatlanul torlódások, közlekedési nehézségek alakulnak ki, nap mint nap. A „sikánban”, ahol a négysávos és a kétsávos rész átvált egymásba (és a Leszih Andor utca kunkorja visszacsatlakozik), jelzőlámpánál kell várakozniuk az erre haladóknak.

Ebben a körzetben folynak a munkálatok – és torlódnak a közlekedők

Forrás: Google Maps

A fenti problémás intervallumra készülve az illetékesek közlése nyomán a megyei hírportál az alábbi tanácsokkal látta el olvasóit:

A munkavégzések ideje alatt arra kérjük a közlekedőket, hogy: figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,

tartsák be a sebességkorlátozásokat,

és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

