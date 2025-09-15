2 órája
Csőcsere, leégés nélkül: vezetékjavítások az Avastetőn
Csőcsere az Avason – ez nem egy lakótelepi szolárium hirdetése, hanem a városlakók mindennapjait kisebb-nagyobb mértékben befolyásoló beruházás indoka. Ezzel kell szembesülnie a Pattantyús és Klapka utcákon közlekedőknek, legalább októberig.
A forgalom zökkenőivel jár az útfelújítás az avasi lakótelepen
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Mindennapos torlódásokkal kell számolni ezekben a hetekben az Avastetőn, a lakótelep „főutcájának” felső végénél. Augusztus végétől elindultak azok a munkálatok, amelyek a városvezetés által bejelentett nagyszabású útfelújítási programot alapozzák meg a városrészben: a vízművek cseréli az aszfalt alatti elhasználódott csöveket. Ez a fázis a tervek szerint októberig tart – utána jöhet majd a tényleges útjavítás. Csőcsere és útlezárás az Avason: legalább még egy hónapig. Óhatatlanul lesz olyan is, hogy szünetelni fog a vízszolgáltatás.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Útlezárás az Avason, első fázis: várhatóan októberig
Augusztus 21-től megkezdődött a Pattantyús, a Klapka György és a Mendikás utcák ivóvíz-fővezetékének cseréje. A munkálatok ideje alatt a Pattantyús utca teljes hosszán félpályás útlezárásra kell számítani, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. A rekonstrukció három ütemben zajlik, ezalatt a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává válnak.
Ezt írta a Boon.hu legutóbb szeptember 5-i közlekedési összefoglalójában, amihez tematikájában, azaz helyszínében (Avastető) szorosan kapcsolódik egy néhány nappal korábbi havária híre: „Csőtörés okoz fennakadást a Klapka György utcán, a COOP üzletnél. A környéken torlódásra lehet számítani, ezért kérik az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek. A gyalogosok figyelmét is kérik, mivel a munkaterület a járdát is érintheti.” Mindezek nyomán a körzetben, azaz a Pattantyús–Klapka György utcák találkozásának néhány százméteres szakaszán a mintegy két hónapos időszakban óhatatlanul torlódások, közlekedési nehézségek alakulnak ki, nap mint nap. A „sikánban”, ahol a négysávos és a kétsávos rész átvált egymásba (és a Leszih Andor utca kunkorja visszacsatlakozik), jelzőlámpánál kell várakozniuk az erre haladóknak.
A fenti problémás intervallumra készülve az illetékesek közlése nyomán a megyei hírportál az alábbi tanácsokkal látta el olvasóit:
A munkavégzések ideje alatt arra kérjük a közlekedőket, hogy:
- figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,
- tartsák be a sebességkorlátozásokat,
- és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.
Minden idők legnagyobbja...
A mindezeket megelőző nagy bejelentés az volt augusztusban, hogy
Itt kezdődik a nagy újraaszfaltozási program Miskolcon, csütörtöktől közlekedési korlátozások lesznek
Tóth-Szántai József polgármester bejelentette, hogy megkezdődik Miskolcon az újraaszfaltozási program.
A miskolci közgyűlés 2025. március 10-ei rendkívüli ülésén tárgyalt a TOP Plusz révén Miskolc számára felhasználható mintegy 32 milliárd forint fejlesztési pénz felhasználásáról. Tóth-Szántai József polgármester hangsúlyozta, hogy a fejlesztések között kiemelt szerepet kap 'minden idők legnagyobb újraaszfaltozási programja'.
Ennek keretében többek között megújul, négysávossá bővül a Vologda utca, a Tapolcai elágazás és az Avas 'ütőereként' emlegetett Szentgyörgy, Klapka és Pattantyús utcák. Utóbbi mintegy másfél milliárd forintba kerül.
Az akkori, illetve korábbi városházi tájékoztatás szerint
ezeket a miskolci utakat tervezik felújítani a TOP Plusz programból:
- az avasi lakótelepen a Szentgyörgy, a Klapka és a Pattantyús utca
- Miskolc-Szirmán az Erkel, a Mohostó és a Bogáncs utca
- miskolctapolcai elágazás
- Repülőtéri út
- Erenyő utca (tartalék)
- Fonoda utca (tartalék)
- Komlóstető közterület-fejlesztése (tartalék)
A városvezető bejelentéséből tudható, hogy a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel arról egyezett meg az önkormányzat (ez az állami cég vette át a korábbi Miskolci Vízműveket néhány éve), a tervezett útfelújítási programot megelőzően olyan állapotba szükséges hozni az alatta lévő csöveket, hogy utána ne kelljen csőtörés miatt feltörni a burkolatot. Ennek az előkészítő beruházásnak az időtartamát október közepéig tervezik.
Egy kilométernyi vezeték rekonstrukciója
Az (immár nem városi tulajdonú) Mivíz Kft. a Boon.hu kérdéseire az alábbi tájékoztatást adta az eddig elvégzett, valamint a további munkákról az Avastetőn:
„Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával szorosan együttműködve, a fejlesztési terveket egyeztetve és összehangolva, a tervezett útfelújítási projektek előkészítése keretében megkezdtük azoknak az ivóvízvezetékeknek a rekonstrukcióját, amelyek felújítása anyaguk, állapotuk, illetve környezeti kitettségük miatt kiemelten szükséges.
Az Avas tetején lévő fővezetékek megfelelő védelme, illetve fenntartható üzemeltetése érdekében a Pattantyús utcában, illetve környékén mintegy 1 km ivóvízvezeték rekonstrukciójára kerül sor, és ezzel egy időben egyes csomópontok és zárszerelvények is megújulnak.
A mivízes tájékoztatásból kiderül továbbá, hogy
Annak érdekében, hogy a munkák végrehajtása idején is biztosított legyen a megfelelő vízellátás, legelőször egy úgynevezett provizórikus (ideiglenes) vezetéket kellett kiépítenünk, amely az üzempróbákat követően már sikeresen működik. Jelenleg azoknak a csomópontoknak a feltárása folyik, amelyeknél majd kicseréljük a szerelvényeket. A Klapka György utca több pontján már elkészültünk a cserével, de még ott is folytatódik a munkavégzés.
Sajnos a munkavégzést nehezíti, hogy az érintett területen a régi hálózaton csőtörések és egyéb hibák is előfordulnak, amelyek elhárítása azonnali reagálást igényel, és a folyamatos vízellátás érdekében elsőbbséget élvez. A nyílt árkos vezetékfektetések egy része már elkészült, a munkálatok a föld alatt is folytatódnak, úgynevezett roppantásos, illetve irányított fúrásos technológiával.
Végül pedig a beruházó szakcég az alábbiak tekintetében figyelmezteti az érintett lakosságot:
A kivitelezés a MIVÍZ Kft. és az ÉRV Zrt. szoros együttműködésében, szükség esetén, egyes munkaműveleteknél pedig még további szakcégek bevonásával zajlik. A munkálatokkal érintett szakaszokon, változó helyszíneken a forgalom átmeneti korlátozása is szükséges.
A vízszolgáltatás elkerülhetetlen, tervezett szüneteléséről az érintett felhasználókat természetesen előre értesítjük.
Itt a polgármester korábbi videós bejelentése tekinthető meg a programról:
Ajjaj! Kigyulladt az olajlámpa a műszerfalon. Mit tehetek? Meddig mehetek tovább?