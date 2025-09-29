Tiszaújváros
Útlezárás a fürdőnél
A 2025. szeptember 29-től 2026. január 15-ig terjedő időszakban a tiszaújvárosi gyógyfürdő tetőszerkezetének javítási munkálatai miatt a fürdő előtti úton változik a forgalmi rend, az út egy része le lesz zárva.
A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő tetőszerkezete januárra elkészül
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A polgármesteri hivatal közlése szerint az új forgalomszabályozás érinti a helyi közlekedés menetrendjét, a fenti időszakban a Fizikoterápiai Intézet megálló ideiglenesen megszűnik. A járatok egyéb megállóhelyei változatlanul megmaradnak. A felújítási időszak alatt kéri a lakosság türelmét, megértését a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal.
