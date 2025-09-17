Szerdán se vezess rutinból! Mutatjuk mire számíthatsz az utakon!

Félpályás útlezárás

Szerdán a Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcáknál: ivóvíz-fővezeték csere munkálatait végzik. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Egyéb munkálatok

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Alkotmány u., Ady Endre u., Balassi u., Bartók B. u., Baráthegyalja u., Bánki D. u., Bezerédi u., Boldog u., Csehov u., Dália u., Denevér u., Dózsa György u., Fonoda u., Fonoda u.–Szinva u. kereszteződés, Gépész u., Görömbölyi u., Hideg sor–Mendikás dűlő kereszteződés, Illyés Gy. u., Isaszeg u., Izsó Miklós u., Jósva u., Klapka u.–Hajós u. kereszteződés, Klapka Gy. u. – Coop boltnál, Lonovics u., Majláth István u., Nándorfehérvári u., Salétrom u.–Bercsényi u. kereszteződés, Széchenyi u. – Centrum, térköves járda, Templom u., Temetőalja u., Temesvári u.

A munkavégzések ideje alatt arra kérjük a közlekedőket, hogy:

· figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket, · tartsák be a sebességkorlátozásokat, · és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információnk.