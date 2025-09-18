szeptember 18., csütörtök

Közlekedés

2 órája

Miskolcon az útinform fontosabb, mint a reggeli kávé

Miskolc útjai ma sem hagyják unatkozni az autósokat – lesz dugó, kerülő és minden, ami feldobja a közlekedést.

Miskolcon az útinform fontosabb, mint a reggeli kávé

Városszerte terelések nehezítik a reggeli közlekedést.

Forrás: VG

Fotó: VG

Csütörtökön Miskolcon a Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték cseréje zajlik. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

Egyéb munkálatok

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Alkotmány u., Ady Endre u., Balassi u., Bartók B. u., Baráthegyalja u., Bánki D. u., Bezerédi u., Boldog u., Csehov u., Dália u., Denevér u., Dózsa György u., Fonoda u., Fonoda u.–Szinva u. kereszteződés, Gépész u., Görömbölyi u., Hideg sor–Mendikás dűlő kereszteződés, Illyés Gy. u., Isaszeg u., Izsó Miklós u., Jósva u., Klapka u.–Hajós u. kereszteződés, Klapka Gy. u. – Coop boltnál, Lehár F. u., Lonovics u., Majláth István u., Nándorfehérvári u., Salétrom u.–Bercsényi u. kereszteződés, Széchenyi u. – Centrum, térköves járda, Templom u., Temetőalja u., Temesvári u.

A munkavégzések ideje alatt arra kérjük a közlekedőket, hogy:

· figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,

· tartsák be a sebességkorlátozásokat,

· és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információnk.

A boon.hu balesetmentes közlekedést kíván minden közlekedőnek!

 

