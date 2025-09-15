szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

23°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó hír!

55 perce

Jó hír a Bodrogközben élőknek!

Címkék#teherautó#Bánné dr Gál Boglárka#Bodrogközben

A követ szállító nehézgépjárművek mostantól nem vehetik igénybe a térség közútjait.

Jó hír a Bodrogközben élőknek!

Kitiltották a nehézgépjárműveket Bodrogközben

Forrás: MW

Fotó: Nagy Lajos

Eddig évente kilencszázezer ezer tonna követ szállítottak itt a teherautók.

 Ez most megszűnik!

 - írta Facebook oldalán Bánné dr. Gál Boglárka.

Így az útfelújítások is tartósabbak lesznek
Bánné dr. Gál Boglárka

Az Alföld felé irányuló kőszállítás a jövőben átevődik a vasútra. Ez pedig hatással lesz az közutak állapotára, a mostani útfelújítások is sokkal tartósabbak lesznek! Köszönjük az Építési és Közlekedési Minisztériumnak.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu