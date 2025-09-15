Jó hír!
Jó hír a Bodrogközben élőknek!
A követ szállító nehézgépjárművek mostantól nem vehetik igénybe a térség közútjait.
Kitiltották a nehézgépjárműveket Bodrogközben
Eddig évente kilencszázezer ezer tonna követ szállítottak itt a teherautók.
Ez most megszűnik!
- írta Facebook oldalán Bánné dr. Gál Boglárka.
Az Alföld felé irányuló kőszállítás a jövőben átevődik a vasútra. Ez pedig hatással lesz az közutak állapotára, a mostani útfelújítások is sokkal tartósabbak lesznek! Köszönjük az Építési és Közlekedési Minisztériumnak.
