1 órája
Olyan lista készült a vármegyei utakról, hogy a kocsid is mosolyog – nyert ügyed van, ha itt látod a lakóhelyed - videóval!
Majd' minden sávban, változó sebességgel, Abaújalpártól Vizsolyig zajlanak. Az állami útfelújítási programról kaptunk központi listát, a teljes 2025-ös menetrenddel.
Hol mi épült, épül vagy fog épülni? Vagy legalábbis megjavulni? A Borsod-Abaúj-Zemplén területén esedékes, vagy éppen folyó, netán már befejeződött, 2025-ös útépítések-útjavítások témáját jártuk körül. A múlt héten a Boon.hu-n közölt éves összefoglaló alapvetően a megyesi hírportálon korábban megjelent híradások adataiból állt össze. Most a Magyar Közút Zrt., az állami szakcég válasza alapján megmutathatjuk az egzakt listát a monstre útfelújítási programról.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Útfelújítások Abaújalpártól Vizsolyig
Számtalan cikkben foglalkozott az állami útfelújítási programmal, annak eddig elkészült, illetve idén tervben lévő szakaszaival a Borsod Online is január óta, a legutóbbi hetekben különösen nagy volumenben. A korábbi tájékoztatásokból kigyűjtve tártuk olvasóink elé, amit eddig a dologról tudni lehetett.
A múlt heti cikk nyomán az előzetesen feltett kérdésünkre a központi szakcég, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hivatalos válasza is megérkezett online formában.
Íme, a konkrétumokat és pontos információkat tartalmazó lista:
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében csaknem 52 km hosszon összesen 19 útszakasz kivitelezése van folyamatban, a felújítás várhatóan 2025. IV. negyedévben fejeződik be:
- 2607 j. Ragály–Szuhogy összekötő út – 1837 m hosszban
- 26115 j. Szögliget bekötőút – 952 m hosszban
- 26127 j. Kány bekötőút – 2958 m hosszban
- 3814 j. Sárospatak–Cigánd összekötő út - 2350 m hosszban
- 3621 j. Tokaj–Taktaharkány összekötő út - 4710 m hosszban
- 3313 j Mezőcsát–M3 összekötő út - 3011 m hosszban
- 26118 j. Tornabarakony bekötőút - 3127 m hosszban
- 26124 j. Pamlény bekötőút – 3898 m hosszban
- 3716 j. Vilmány–Vámosújfalu összekötő út- 2115 m hosszban
- 3621 j. Tokaj–Taktaharkány összekötő út – 7700 m hosszban
- 3302 j. Mezőkövesd–Ároktő összekötő út - 1500 m hosszban
- 2522 j. Ózd–Sáta összekötő út – 2785 m hosszban
- 2609 j. Felsőtelekes–Szuhakálló összekötő út – 1887 m hosszban
- 26125 j. Keresztéte bekötőút - 3049 m hosszban
- 2609 j. Felsőtelekes–Szuhakálló összekötő út – 1202 m hosszban
- 3814 j. Sárospatak–Cigánd összekötő út – 2663 m hosszban
- 3716 j. Vilmány–Vámosújfalu összekötő út – 2816 m hosszban
- 37301 j. Aszaló állomáshoz vezető út – 767 m hosszban
- 3838 j. Bodrogkeresztúr–Tokaj összekötő út – 2567 m hosszban
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében az alábbi szakaszok esetében kivitelező kiválasztására irányuló versenyújranyitási eljárás van folyamatban:
- 26137 j. Hangács bekötőút – 3300 m hosszban
- 3814 j. Sárospatak–Cigánd összekötő út – 1 226 m hosszban
- 2511 j. Mezőkövesd–Hollóstető összekötő út – 1 998 m hosszban
- 3306 j. Vatta–Csincse–Mezőkeresztes összekötő út – 4 212 m hosszban
- 25114 j. Kács bekötőút – 800 m hosszban
- 25114 j. Kács bekötőút – 2200 m hosszban
- 25114 j. Kács bekötőút – 2399 m hosszban
- 2523 j. Putnok–Borsodbóta összekötő út – 6 540 m hosszban
- 26135 j. Balajt bekötőút – 2 977 m hosszban
- 3802 j. Olaszliszka–Kenézlő összekötő út – 1411 m hosszban
- 3614 j. Szerencs–Mezőzombor összekötő út – 1800 m hosszban
- 3302 j. Mezőkövesd–Ároktő összekötő út – 890 m hosszban
- 3801 j. Bodrogkeresztúr–Sárospatak összekötő út – 1 528 m hosszban
- 3312 j. Hejőpapi–Hejőbába–Oszlár összekötő út – 2 499 m hosszban
- 3602 j. Nyékládháza–Ónod összekötő út – 2 297 m hosszban
A Magyar Falu Útfelújítási Program keretében a 2617 j. Edelény–Felsőzsolca összekötő út 1453 méter hosszon, míg a 381 sz. Sátoraljaújhely–Pácin–Cigánd–Kisvárda másodrendű főút 6 km hosszon újult meg idén.
A Magyar Falu Útfelújítási Program keretében további 6 útszakasz kivitelezésének előkészítése folyamatban van:
- 2523 j. Putnok–Borsodbóta összekötő út - 2 138 m hosszban
- 2613 j. Szalonna–Krasznokvajda összekötő út – 1777 m hosszban
- 2624 j. Kázsmárk–Büttös összekötő út – 690 m hosszban
- 3724 j. Novajidrány–Vizsoly összekötő út – 1647 m hosszban
- 37108 j. Abaújalpár bekötőút – 829 m hosszban
- 3702 j. Gesztely–Megyaszó–Szerencs összekötő út – 2 500 m hosszban
- a 2511 j. Mezőkövesd–Hollóstető összekötő út 2400 méter hosszon felújítása elkezdődött, s várhatóan 2025. III. negyedévben be is fejeződik.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját forrásból a 3 sz. Budapest–Miskolc–Tornyosnémeti elsőrendű főúton 1730 m hosszban végzett aszfaltozást, a padkaépítés, burkolatjel festés pedig még folyamatban van, emellett az alábbi útszakaszok felújítását is elvégezte:
- 25 sz. Kerecsend–Eger–Bánréve másodrendű főút – 150 m hosszban
- 26 sz. Miskolc–Bánréve másodrendű főút két szakasza, Bánréve térségében – összesen 300 m hosszúságban.
Megszabadulhatunk a szúnyogoktól? Szeptember első hetén ezeken a helyeken gyérítenek
boon.hu video
- Felkelnie volt a legnehezebb a kis Emíliának, most már ő is Szerencsen tanul, ahogy az édesanyja – fotókkal, videóval
- A miskolci polgármester példáját állították a bláthysok elé - képekkel, videóval!
- Durva, hányszor kellett közbelépnie a rendőrnek a miskolci iskola előtt - fotók, videó
- És azt tudja legalább, hol volt a muhi csata?... Meg fog lepődni: nem ott
- Elbúcsúztatták a nyarat Hejőcsabán - képek, videó