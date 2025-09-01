Olyan lista készült a vármegyei utakról, hogy a kocsid is mosolyog – nyert ügyed van, ha itt látod a lakóhelyed - videóval!

Hol mi épült, épül vagy fog épülni? Vagy legalábbis megjavulni? A Borsod-Abaúj-Zemplén területén esedékes, vagy éppen folyó, netán már befejeződött, 2025-ös útépítések-útjavítások témáját jártuk körül. A múlt héten a Boon.hu-n közölt éves összefoglaló alapvetően a megyesi hírportálon korábban megjelent híradások adataiból állt össze. Most a Magyar Közút Zrt., az állami szakcég válasza alapján megmutathatjuk az egzakt listát a monstre útfelújítási programról.

Útfelújítások „majd' minden sávban”, változó sebességgel

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Útfelújítások Abaújalpártól Vizsolyig

Számtalan cikkben foglalkozott az állami útfelújítási programmal, annak eddig elkészült, illetve idén tervben lévő szakaszaival a Borsod Online is január óta, a legutóbbi hetekben különösen nagy volumenben. A korábbi tájékoztatásokból kigyűjtve tártuk olvasóink elé, amit eddig a dologról tudni lehetett.