szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

23°
+25
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

1 órája

Olyan lista készült a vármegyei utakról, hogy a kocsid is mosolyog – nyert ügyed van, ha itt látod a lakóhelyed - videóval!

Címkék#boon video#Magyar Közút Nonprofit Kft#útfelújítási program#kormány

Majd' minden sávban, változó sebességgel, Abaújalpártól Vizsolyig zajlanak. Az állami útfelújítási programról kaptunk központi listát, a teljes 2025-ös menetrenddel.

Boon.hu

Hol mi épült, épül vagy fog épülni? Vagy legalábbis megjavulni? A Borsod-Abaúj-Zemplén területén esedékes, vagy éppen folyó, netán már befejeződött, 2025-ös útépítések-útjavítások témáját jártuk körül. A múlt héten a Boon.hu-n közölt éves összefoglaló alapvetően a megyesi hírportálon korábban megjelent híradások adataiból állt össze. Most a Magyar Közút Zrt., az állami szakcég válasza alapján megmutathatjuk az egzakt listát a monstre útfelújítási programról.

útfelújítás
Útfelújítások „majd' minden sávban”, változó sebességgel

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Útfelújítások Abaújalpártól Vizsolyig

Számtalan cikkben foglalkozott az állami útfelújítási programmal, annak eddig elkészült, illetve idén tervben lévő szakaszaival a Borsod Online is január óta, a legutóbbi hetekben különösen nagy volumenben. A korábbi tájékoztatásokból kigyűjtve tártuk olvasóink elé, amit eddig a dologról tudni lehetett.

A múlt heti cikk nyomán az előzetesen feltett kérdésünkre a központi szakcég, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hivatalos válasza is megérkezett online formában.

Íme, a konkrétumokat és pontos információkat tartalmazó lista:

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében csaknem 52 km hosszon összesen 19 útszakasz kivitelezése van folyamatban, a felújítás várhatóan 2025. IV. negyedévben fejeződik be:

  • 2607 j.  Ragály–Szuhogy összekötő út – 1837 m hosszban
  • 26115 j. Szögliget bekötőút – 952 m hosszban
  • 26127 j. Kány bekötőút – 2958 m hosszban
  • 3814 j.  Sárospatak–Cigánd összekötő út - 2350 m hosszban
  • 3621 j. Tokaj–Taktaharkány összekötő út - 4710 m hosszban
  • 3313 j Mezőcsát–M3 összekötő út - 3011 m hosszban
  • 26118 j. Tornabarakony bekötőút - 3127 m hosszban
  • 26124 j. Pamlény bekötőút – 3898 m hosszban
  • 3716 j. Vilmány–Vámosújfalu összekötő út- 2115 m hosszban
  • 3621 j. Tokaj–Taktaharkány összekötő út – 7700 m hosszban
  • 3302 j. Mezőkövesd–Ároktő összekötő út - 1500 m hosszban
  • 2522 j. Ózd–Sáta összekötő út – 2785 m hosszban
  • 2609 j. Felsőtelekes–Szuhakálló összekötő út – 1887 m hosszban
  • 26125 j. Keresztéte bekötőút - 3049 m hosszban
  • 2609 j. Felsőtelekes–Szuhakálló összekötő út – 1202 m hosszban
  • 3814 j. Sárospatak–Cigánd összekötő út – 2663 m hosszban
  • 3716 j. Vilmány–Vámosújfalu összekötő út – 2816 m hosszban
  • 37301 j. Aszaló állomáshoz vezető út – 767 m hosszban
  • 3838 j. Bodrogkeresztúr–Tokaj összekötő út – 2567 m hosszban

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében az alábbi szakaszok esetében kivitelező kiválasztására irányuló versenyújranyitási eljárás van folyamatban:

  • 26137 j. Hangács bekötőút – 3300 m hosszban
  • 3814 j. Sárospatak–Cigánd összekötő út – 1 226 m hosszban
  • 2511 j. Mezőkövesd–Hollóstető összekötő út – 1 998 m hosszban
  • 3306 j. Vatta–Csincse–Mezőkeresztes összekötő út – 4 212 m hosszban
  • 25114  j. Kács bekötőút – 800 m hosszban
  • 25114 j. Kács bekötőút – 2200 m hosszban
  • 25114 j. Kács bekötőút – 2399 m hosszban
  • 2523 j. Putnok–Borsodbóta összekötő út – 6 540 m hosszban
  • 26135 j. Balajt bekötőút – 2 977 m hosszban
  • 3802 j. Olaszliszka–Kenézlő összekötő út – 1411 m hosszban
  • 3614 j. Szerencs–Mezőzombor összekötő út – 1800 m hosszban
  • 3302 j. Mezőkövesd–Ároktő összekötő út – 890 m hosszban
  • 3801 j. Bodrogkeresztúr–Sárospatak összekötő út – 1 528 m hosszban
  • 3312 j. Hejőpapi–Hejőbába–Oszlár összekötő út – 2 499 m hosszban
  • 3602 j. Nyékládháza–Ónod összekötő út – 2 297 m hosszban

A Magyar Falu Útfelújítási Program keretében a  2617 j. Edelény–Felsőzsolca összekötő út 1453 méter hosszon, míg a 381 sz. Sátoraljaújhely–Pácin–Cigánd–Kisvárda másodrendű főút 6 km hosszon újult meg idén.

A Magyar Falu Útfelújítási Program keretében további 6 útszakasz kivitelezésének előkészítése folyamatban van:  

  • 2523 j.  Putnok–Borsodbóta összekötő út - 2 138 m hosszban
  • 2613 j. Szalonna–Krasznokvajda összekötő út – 1777 m hosszban
  • 2624 j. Kázsmárk–Büttös összekötő út – 690 m hosszban
  • 3724 j. Novajidrány–Vizsoly összekötő út – 1647 m hosszban
  • 37108 j. Abaújalpár bekötőút – 829 m hosszban
  • 3702 j. Gesztely–Megyaszó–Szerencs összekötő út – 2 500 m hosszban
  • a 2511 j. Mezőkövesd–Hollóstető összekötő út 2400 méter hosszon felújítása elkezdődött, s várhatóan 2025. III. negyedévben be is fejeződik.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját forrásból a 3 sz. Budapest–Miskolc–Tornyosnémeti elsőrendű főúton 1730 m hosszban végzett aszfaltozást, a padkaépítés, burkolatjel festés pedig még folyamatban van, emellett az alábbi útszakaszok felújítását is elvégezte:

  • 25 sz. Kerecsend–Eger–Bánréve másodrendű főút – 150 m hosszban
  • 26 sz. Miskolc–Bánréve másodrendű főút két szakasza, Bánréve térségében – összesen 300 m hosszúságban.

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu