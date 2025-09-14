szeptember 14., vasárnap

Fejlesztés

2 órája

Soha nem látott útépítés: több tízezer tonna aszfalt, új híd és kapaszkodósáv a hegyekben!

Címkék#Ózd#Dr Csuzda Gábor#útszakasz#aszfalt

A Borsodnádasd és Szentdomonkos közötti hegyvidéki útszakasz az egyik legnehezebben járható út Ózd térségében. Ennek biztonságosabbá és gyorsabbá tételére gigantikus útépítési projekt indult.

Boon.hu

A minden eddiginél nagyobb útépítés célja, hogy gyorsabb és biztonságosabb közlekedést biztosítson az Ózd térségében élők és az erre utazók számára. A munkálatok jelenleg is folyamatosak, a befejezés után a térség egy korszerű, modern útszakasszal gazdagodik.

Útépítés a hegyekben, Ózd térségében.
Gigantikus útépítés Ózd térségében
Fotó: Tóth Balázs / Forrás: heol

Monumentális munka ez az útépítés

Dr. Csuzda Gábor országgyűlési képviselő a helyszínen mutatta meg az építkezést, és hangsúlyozta, hogy ez az elmúlt évtizedek legnagyobb közlekedési beruházása a térségben. A munkálatok folyamatosak, a mintegy hét kilométeres, hegyvidéki, szerpentines útszakaszon nemcsak az új útszakasz készül, hanem egy kapaszkodósáv is. 

A szélesítés miatt pedig 28 Magyarországon különleges hosszúságúnak számító támfal épül.

A Karácsony-völgyi patak fölé egy új híd is elkészült. 200 ezer köbméter földmunkát végeznek el, és mintegy 32 ezer tonna aszfaltot építenek be, így a számok is igazolják az útfelújítás jelentőségét.

Borsod-Abaúj-Zemplén további híreiért kövesse a boon.hu-t!

 

