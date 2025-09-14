2 órája
Soha nem látott útépítés: több tízezer tonna aszfalt, új híd és kapaszkodósáv a hegyekben!
A Borsodnádasd és Szentdomonkos közötti hegyvidéki útszakasz az egyik legnehezebben járható út Ózd térségében. Ennek biztonságosabbá és gyorsabbá tételére gigantikus útépítési projekt indult.
A minden eddiginél nagyobb útépítés célja, hogy gyorsabb és biztonságosabb közlekedést biztosítson az Ózd térségében élők és az erre utazók számára. A munkálatok jelenleg is folyamatosak, a befejezés után a térség egy korszerű, modern útszakasszal gazdagodik.
Monumentális munka ez az útépítés
Dr. Csuzda Gábor országgyűlési képviselő a helyszínen mutatta meg az építkezést, és hangsúlyozta, hogy ez az elmúlt évtizedek legnagyobb közlekedési beruházása a térségben. A munkálatok folyamatosak, a mintegy hét kilométeres, hegyvidéki, szerpentines útszakaszon nemcsak az új útszakasz készül, hanem egy kapaszkodósáv is.
A szélesítés miatt pedig 28 Magyarországon különleges hosszúságúnak számító támfal épül.
A Karácsony-völgyi patak fölé egy új híd is elkészült. 200 ezer köbméter földmunkát végeznek el, és mintegy 32 ezer tonna aszfaltot építenek be, így a számok is igazolják az útfelújítás jelentőségét.
