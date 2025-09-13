szeptember 13., szombat

Program

Utazás a múltba egy kőlyukon át

Címkék#Miskolc#Herman Ottó múzeum#esemény

Herman Ottó is tudta, ősi titkokat rejtenek a Bükk hegység barlangjai.

Boon.hu
Hamarosan ilyen zöldbe borul minden, de már most is megér egy kirándulást Herman Ottó egykori nyaralója

Forrás: Herman Ottó Emlékház

Menedék? Lakhely? Temető? – Utazás a múltba egy kőlyukon át címmel tart előadást dr. Szolyák Péter, a Herman Ottó múzeum igazgatója szeptember 13-án, szombaton délelőtt 11 órától a Herman Ottó Emlékházban, Lillafüreden. 

„Ha érdekel az ősrégészet, ne hagyd ki dr. Szolyák Péter igazgatónak, ősrégész-muzeológusának az előadását” – így invitál az eseményre az intézmény. Mint írják, már Herman Ottó is tudta, ősi titkokat rejtenek a Bükk hegység barlangjai, a tudós az ezzel kapcsolatos kutatások egyik elindítója volt. A 190 éve született polihisztornanak így az ősrégészet is sokat köszönhet.

Itt töltötte utolsó éveit

Herman Ottó (1835-1914) magyar természetkutató, zoológus, néprajzkutató, régész és politikus 190 évvel ezelőtt született. Miskolcon kezdte iskoláit. Nevéhez fűződik a magyar őskőkorszak-kutatás és a magyar tudományos barlangkutatás megindítása, mivel a Miskolcon talált szakócák alapján ő állította elsőként, hogy éltek ősemberek Magyarország területén. 
Utolsó éveit a lillafüredi nyaralóban, a Pele-lakban töltötte. Azon a helyszínen, ahol most Szolyák Péter előadását hallgathatják meg az érdeklődők. 

