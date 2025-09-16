Szabálytalan a létesítése, de a közútkezelő sem tud mit tenni ellene...

Az út melletti kegyhelyek vagy emlékhelyek problémásak a közlekedők biztonságát illetően. Megkeresésünkre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az alábbi részletes tájékoztatást adta.

Az út melletti kegyhelyek a közlekedők biztonságát is veszélyeztetik

Fotó: Vajda János

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felhívja a figyelmet, hogy többnyire lakott területen kívüli, megvilágítatlan helyszíneken, az útpadkán, illetve félig az úttesten a hozzátartozók által szabálytalanul elhelyezett - gyakran kivilágítatlan - emlékművek baleseti veszélyforrást jelentenek.

„Tájékoztatjuk, hogy a közúti közlekedésről szóló törvény alapján a közút területén tilos elhelyezni olyan jelet, jelzést, egyéb tárgyat és berendezést, amely a közúti jelzésekkel összetéveszthető, a láthatóságot akadályozza, vagy alkalmas arra, hogy a közlekedők figyelmét elterelje és a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyeztesse. A kihelyezett tárgyak gyakran akadályozzák a közúton szükséges üzemeltetési, fenntartási munkák elvégzését is” – írják.

Az út melletti kegyhelyek veszélyforrást jelenthetnek

Az út melletti kegyhelyek csak a közlekedők biztonságát figyelembe véve helyezhetők ki. Megértve és nem figyelmen kívül hagyva a balesetben elhunyt szeretteiket gyászolók veszteségét, szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az utak elsősorban a közlekedést szolgálják, ahol a legfontosabb szempont a közlekedők biztonsága. Ezért az emlékművek, kegyhelyek létesítésére csak akkor adható ki közútkezelői hozzájárulás, ha az kétséget kizáróan nem veszélyezteti a forgalom biztonságát, kellő távolságra található az úttól és van a közelében a biztonságos megállásra szolgáló hely

– teszik hozzá.

Jelenleg is vannak kialakított emlékhelyek

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. hangsúlyozza, hogy az ország több pontján is találhatóak olyan emlékhelyek, ahol a hozzátartozók leróhatják kegyeletüket. Ezek gyorsforgalmi utak pihenőhelyein, vagy az útmentén kialakított, biztonságos parkolási lehetőséget nyújtó helyeken vannak.

A jelenleg az utak mentén kihelyezett keresztek, mécses-csoportok közútkezelői hozzájárulás nélkül vannak kihelyezve, így társaságunk nem tartja ezeket nyilván. Elmondható, hogy alapvetően ott találhatók ilyen keresztek vagy mécses-csoportok, ahol a balesetek következtében elhunyt a közúton közlekedő

– teszik hozzá.