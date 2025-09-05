Fontos! Szünetel az ügyfélfogadás a miskolci Városházán, mutatjuk, mikor

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közölte, hogy 2025. szeptember 9-én, kedden technikai okok miatt nem lesz ügyfélfogadás az anyakönyvi ügyekben a Polgármesteri Hivatal központi ügyfélszolgálatán, a Városház tér 8. szám alatt.

Szünetel az ügyfélfogadás a miskolci Városházán. Fotó: MZSP

A város arra kéri a lakosokat, hogy ügyintézésüket ennek figyelembevételével szervezzék meg, és más időpontban keressék fel az ügyfélszolgálatot.

A változás csak az anyakönyvi ügyeket érinti, más ügytípusokban a szokásos rendben folyik a munkavégzés.

