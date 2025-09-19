szeptember 19., péntek

Siker

1 órája

Versenyeken jeleskedtek a vármegyénkbeli tűzoltók

Címkék#katasztrófavédelem#bajnokság#verseny

Több versenyen is részt vettek az elmúlt napokban a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei tűzoltók. Ezekről és az eredményekről be is számoltak.

Harmadik alkalommal adott otthont a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a BM OKF Országos Atlétikai Bajnokságnak. Az idei versenyt szeptember 18-án, Debrecenben tartották meg.

MMKA0861
A fotó illuszráció
Forrás: MW

A bajnokságra tizenöt vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság százhetvenöt munkatársa nevezett. A versenyzők öt számban mérték össze tudásukat. Síkfutás, váltófutás, súlylökés, távolugrás, kézigránát-hajítás tette próbára az atléták ügyességét és gyorsaságát. A rendszeresen versenyző kollégák mellett fiatal versenyzők is bizonyíthatták képességeiket.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen az egyéni versenyszámok eredményeinek kihirdetése mellett az összesített csapatverseny díjait is kiosztották.

Összesítésben az első helyen Csongrád-Csanád, a második helyen Borsod-Abaúj-Zemplén, a harmadik helyen pedig Somogy vármegye versenyzői végeztek az idei országos atlétikai bajnokságon.

V. Ügyeleti Szakmai Verseny

Szeptember 16-án kezdődött és 18-án ért véget az V. Ügyeleti Szakmai Verseny. A balatonföldvári Jogar Továbbképző Központban rendezett megméretésen extrém helyzeteket és valóságos forgatókönyvek alapján összeállított szituációkat is fel kell dolgozniuk az ügyeleteseknek. A beavatkozások láthatatlan láncszemei, azaz a háttérből koordináló műveletirányítók feladatköre összetett és nagy felelősséggel jár, még akkor is, ha a szakemberek „csak” a monitorokon keresztül figyelhetik az eseményeket.

Az idei feladatok között szerepelt többek között gázrobbanás, épületomlás, veszélyes anyagot szállító furgon tűzesete, kidőlt fa eltávolítása, de a gondosóra jelzését is kezelni kellett a tűzoltóknak, mindamellett épületből kimenekített lakók elhelyezéséről is gondoskodniuk kellett. A vármegyei és fővárosi delegáltak egy műveletirányító ügyeletnek berendezett helyiségben dolgoztak, komplex káreseti összefoglaló alapján kellett meghatározniuk a műveletek sorrendjét. A feladatot nehezítette, hogy menet közben újabb és újabb, a szituációt más-más irányba terelő információkat kaptak, amelyekre azonnal reagálniuk kellett.

A szakmai felügyelők szigorú szempontok alapján értékelték a csapatok minden egyes lépését.

Az V. Ügyeleti Szakmai Verseny zárónapján írásbeli teszt várta az ügyeleteseket.

Az eredményhirdetésen Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató-helyettese gratulált a versenyzőknek, és átadta a díjakat a legjobbaknak – számolt be a baz.katasztrofavedelem.hu.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Eredmények:

Egyéni műveletirányító:

  1. helyezett: Kiss Róbert tű. zászlós Komárom VMKI
  2. helyezett: Hadházi Tibor tű. százados Szabolcs VMKI
  3. helyezett: Fekete Szabolcs tű. törzszászlós Győr VMKI

Egyéni ügyeletvezető: 

  1. helyezett: Drótár János tű. őrnagy BAZ VMKI
  2. helyezett: Bogdány Balázs tű. őrnagy Győr VMKI
  3. helyezett: Mazán Zsolt tű. őrnagy Komárom VMKI

Összesített csapat:

  1. helyezett: Borsod-Abaúj-Zemplén VMKI
  2. helyezett: Főváros KI
  3. helyezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg VMKI

További hírek a Borsod Online-on.

 

