Versenyeken jeleskedtek a vármegyénkbeli tűzoltók

Harmadik alkalommal adott otthont a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a BM OKF Országos Atlétikai Bajnokságnak. Az idei versenyt szeptember 18-án, Debrecenben tartották meg.

A fotó illuszráció

Forrás: MW

A bajnokságra tizenöt vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság százhetvenöt munkatársa nevezett. A versenyzők öt számban mérték össze tudásukat. Síkfutás, váltófutás, súlylökés, távolugrás, kézigránát-hajítás tette próbára az atléták ügyességét és gyorsaságát. A rendszeresen versenyző kollégák mellett fiatal versenyzők is bizonyíthatták képességeiket.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen az egyéni versenyszámok eredményeinek kihirdetése mellett az összesített csapatverseny díjait is kiosztották.

Összesítésben az első helyen Csongrád-Csanád, a második helyen Borsod-Abaúj-Zemplén, a harmadik helyen pedig Somogy vármegye versenyzői végeztek az idei országos atlétikai bajnokságon.

V. Ügyeleti Szakmai Verseny

Szeptember 16-án kezdődött és 18-án ért véget az V. Ügyeleti Szakmai Verseny. A balatonföldvári Jogar Továbbképző Központban rendezett megméretésen extrém helyzeteket és valóságos forgatókönyvek alapján összeállított szituációkat is fel kell dolgozniuk az ügyeleteseknek. A beavatkozások láthatatlan láncszemei, azaz a háttérből koordináló műveletirányítók feladatköre összetett és nagy felelősséggel jár, még akkor is, ha a szakemberek „csak” a monitorokon keresztül figyelhetik az eseményeket.

Az idei feladatok között szerepelt többek között gázrobbanás, épületomlás, veszélyes anyagot szállító furgon tűzesete, kidőlt fa eltávolítása, de a gondosóra jelzését is kezelni kellett a tűzoltóknak, mindamellett épületből kimenekített lakók elhelyezéséről is gondoskodniuk kellett. A vármegyei és fővárosi delegáltak egy műveletirányító ügyeletnek berendezett helyiségben dolgoztak, komplex káreseti összefoglaló alapján kellett meghatározniuk a műveletek sorrendjét. A feladatot nehezítette, hogy menet közben újabb és újabb, a szituációt más-más irányba terelő információkat kaptak, amelyekre azonnal reagálniuk kellett.