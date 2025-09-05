szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

25°
+32
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

26 perce

Egyszer kijött a tűzből, másodszor bennmaradt – üres rokkantkocsi a kocsmaajtóban - fotókkal, videóval!

Címkék#halálos baleset#rokkantkocsi#boon video#végtagamputálás#kéz és láb nélküli#tűzeset#tűzoltóság#tragédia#cigarettacsikk#pácin

Egy negyvenes éveiben járó fiatalember másodjára már nem jutott ki a házában támadt tűzből, mint néhány évvel korábban. A tragikus tűzhalált halt rokkantkocsis pácini lakos életében sok volt a konfliktus – meséltek róla sajnálkozva a helybeliek.

Boon.hu

Szerdán délután érhetett haza Arany János utcai házába a szomszédok elmondása szerint az a férfi, akinek otthona valamivel később, 9 óra körül váratlanul kigyulladt, és ő a lángok között maradt. A tragikus tűzhalál beszédtéma az elmúlt két napban a községben, ahol többeket is sikerült megszólaltatnia a Boon.hu stábjának a történtekről és az áldozatról.

tűzhalál
Csúnyán kiégett a ház, ahol a tűzhalál történt
Fotó: Vajda János

Tűzhalál, második „próbálkozásra”

Már három-négy évvel ezelőtt is megkísértette a sorsot B. Gábor. Akkor lakóházában egy hősugárzó gyulladt ki, de sikerült túlélnie a balesetet, bár a sérülések következtében rokkantkocsiba kényszerült. Most talán egy égő cigaretta okozhatta az immár végzetes tragédiát.

Mikor pénteken reggel Pácinba érkezünk, hamar megtaláljuk az Arany János utcában álló épületet. Egyrészt könnyű felismerni, mert látszanak rajta a korábbi kocsma-funkció jelzései, a már kopott reklámfeliratok a homlokzaton, másrészt mert az üszkös tetőgerendák és a messziről érezhető füstszag könnyen felismerhetővé teszi a baleseti helyszínt. A hamu borította teraszon, a kerítés mögött fehér kutya őrzi a romokat, rámorog a közeledő riporterekre is. A környékbeliek viszont szívesen beszámolnak a szerdai, illetve korábbi tapasztalataikról. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Halálos tűzeset Pácinban

Fotók: Vajda János

Elmondásukból kiderül, valaha tényleg vendéglátóhely működött itt, de az épületet később a B. család vette meg – az egykori kocsmáros elköltözött Kisvárdára, az italozóból lakóház lett. B. Gábor élt itt, akinek szüleit, nagyszüleit sokan ismerik, őt magát is: úgy írták le, mint aki okos srác volt, de talán valamilyen szerelmi kapcsolat, csalódás, és budapesti élet kudarca nyomán erősen megváltozott... Édesapja sikeres autószerelőként dolgozott, három éve hunyt el, de a településen élők szerint a fia nem volt jóban a felmenőivel, viták voltak közöttük. 

Üres rokkantkocsi a kocsmaajtóban

A korábbi kocsmából lett házban néhány éve tehát ugyancsak tűz támadt, nem olyan nagy tűz, mint a mostani, akkor B. Gábor még kijutott belőle.

– Az anyukája hívott fel annak idején, hogy Gabi megégett, nem tud kocsiba ülni, segítsek. Megkért, hogy vigyem el Sátoraljaújhelybe, a kórházba. Ez az akkori baleset másnapján volt – idézi fel kérdésünkre R. Gyula a történteket. – Talán meg lehetett volna menteni, de épp amiatt, hogy későn került az orvos elé, elfertőződtek a sebek. Mondta, hogy Miskolcra szállítják át, és amputálják a kezét, lábát. Nekem kellett a hírrel felhívni az anyukáját és elmondani neki a szomorú fejleményt. Jól ismertem a családot, én is itt éltem negyven évet, mielőtt Újhelyre kerültem. Teherautóim voltak, Gábor apja sokszor segített szerelni.

De mi történt évekkel később, a mostani alkalommal? Mint írtuk, többen úgy tudják a szomszédok közül, a többszörösen amputált, immár rokkantkocsis fiatalember szerdán délután ért haza valahonnan az Arany János utcába. Volt korábban, hogy a kerekesszékkel az árokba borul, be is volt kötve a feje. Úgy hallották most cigaretta okozta az újbóli tüzet, amit követően már az áldozat nem tudott kijutni a lakásból, a füsttől megfulladt. A rokkantkocsija, amiből megpróbált kimászni, még látható a kapun belül. A tűzoltóság hivatalos jelentése pedig arra utalt, hogy

az épületben talált középkorú, mozgásában korlátozott ember életét a gyors beavatkozás ellenére sem sikerült megmenteni.

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu