Egyszer kijött a tűzből, másodszor bennmaradt – üres rokkantkocsi a kocsmaajtóban - fotókkal, videóval!

– Az anyukája hívott fel annak idején, hogy Gabi megégett, nem tud kocsiba ülni, segítsek. Megkért, hogy vigyem el Sátoraljaújhelybe, a kórházba. Ez az akkori baleset másnapján volt – idézi fel kérdésünkre R. Gyula a történteket. – Talán meg lehetett volna menteni, de épp amiatt, hogy későn került az orvos elé, elfertőződtek a sebek. Mondta, hogy Miskolcra szállítják át, és amputálják a kezét, lábát. Nekem kellett a hírrel felhívni az anyukáját és elmondani neki a szomorú fejleményt. Jól ismertem a családot, én is itt éltem negyven évet, mielőtt Újhelyre kerültem. Teherautóim voltak, Gábor apja sokszor segített szerelni.

De mi történt évekkel később, a mostani alkalommal? Mint írtuk, többen úgy tudják a szomszédok közül, a többszörösen amputált, immár rokkantkocsis fiatalember szerdán délután ért haza valahonnan az Arany János utcába. Volt korábban, hogy a kerekesszékkel az árokba borul, be is volt kötve a feje. Úgy hallották most cigaretta okozta az újbóli tüzet, amit követően már az áldozat nem tudott kijutni a lakásból, a füsttől megfulladt. A rokkantkocsija, amiből megpróbált kimászni, még látható a kapun belül. A tűzoltóság hivatalos jelentése pedig arra utalt, hogy