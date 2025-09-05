2 órája
Egyszer kijött a tűzből, másodszor bennmaradt – üres rokkantkocsi a kocsmaajtóban - fotókkal, videóval!
Egy negyvenes éveiben járó fiatalember másodjára már nem jutott ki a házában támadt tűzből, mint néhány évvel korábban. A tragikus tűzhalált halt rokkantkocsis pácini lakos életében sok volt a konfliktus – meséltek róla sajnálkozva a helybeliek.
Szerdán délután érhetett haza Arany János utcai házába a szomszédok elmondása szerint az a férfi, akinek otthona valamivel később, 9 óra körül váratlanul kigyulladt, és ő a lángok között maradt. A tragikus tűzhalál beszédtéma az elmúlt két napban a községben, ahol többeket is sikerült megszólaltatnia a Boon.hu stábjának a történtekről és az áldozatról.
Tűzhalál, második „próbálkozásra”
Már három-négy évvel ezelőtt is megkísértette a sorsot B. Gábor. Akkor lakóházában egy hősugárzó gyulladt ki, de sikerült túlélnie a balesetet, bár a sérülések következtében rokkantkocsiba kényszerült. Most talán egy égő cigaretta okozhatta az immár végzetes tragédiát.
Halálos tűz Borsodban: életet követeltek a lángok az egykori vendéglátóhelyen
Mikor pénteken reggel Pácinba érkezünk, hamar megtaláljuk az Arany János utcában álló épületet. Egyrészt könnyű felismerni, mert látszanak rajta a korábbi kocsma-funkció jelzései, a már kopott reklámfeliratok a homlokzaton, másrészt mert az üszkös tetőgerendák és a messziről érezhető füstszag könnyen felismerhetővé teszi a baleseti helyszínt. A hamu borította teraszon, a kerítés mögött fehér kutya őrzi a romokat, rámorog a közeledő riporterekre is. A környékbeliek viszont szívesen beszámolnak a szerdai, illetve korábbi tapasztalataikról.
Halálos tűzeset PácinbanFotók: Vajda János
Elmondásukból kiderül, valaha tényleg vendéglátóhely működött itt, de az épületet később a B. család vette meg – az egykori kocsmáros elköltözött Kisvárdára, az italozóból lakóház lett. B. Gábor élt itt, akinek szüleit, nagyszüleit sokan ismerik, őt magát is: úgy írták le, mint aki okos srác volt, de talán valamilyen szerelmi kapcsolat, csalódás, és budapesti élet kudarca nyomán erősen megváltozott... Édesapja sikeres autószerelőként dolgozott, három éve hunyt el, de a településen élők szerint a fia nem volt jóban a felmenőivel, viták voltak közöttük.
Üres rokkantkocsi a kocsmaajtóban
A korábbi kocsmából lett házban néhány éve tehát ugyancsak tűz támadt, nem olyan nagy tűz, mint a mostani, akkor B. Gábor még kijutott belőle.
– Az anyukája hívott fel annak idején, hogy Gabi megégett, nem tud kocsiba ülni, segítsek. Megkért, hogy vigyem el Sátoraljaújhelybe, a kórházba. Ez az akkori baleset másnapján volt – idézi fel kérdésünkre R. Gyula a történteket. – Talán meg lehetett volna menteni, de épp amiatt, hogy későn került az orvos elé, elfertőződtek a sebek. Mondta, hogy Miskolcra szállítják át, és amputálják a kezét, lábát. Nekem kellett a hírrel felhívni az anyukáját és elmondani neki a szomorú fejleményt. Jól ismertem a családot, én is itt éltem negyven évet, mielőtt Újhelyre kerültem. Teherautóim voltak, Gábor apja sokszor segített szerelni.
De mi történt évekkel később, a mostani alkalommal? Mint írtuk, többen úgy tudják a szomszédok közül, a többszörösen amputált, immár rokkantkocsis fiatalember szerdán délután ért haza valahonnan az Arany János utcába. Volt korábban, hogy a kerekesszékkel az árokba borul, be is volt kötve a feje. Úgy hallották most cigaretta okozta az újbóli tüzet, amit követően már az áldozat nem tudott kijutni a lakásból, a füsttől megfulladt. A rokkantkocsija, amiből megpróbált kimászni, még látható a kapun belül. A tűzoltóság hivatalos jelentése pedig arra utalt, hogy
az épületben talált középkorú, mozgásában korlátozott ember életét a gyors beavatkozás ellenére sem sikerült megmenteni.
boon.hu video
