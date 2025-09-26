17 perce
Lángokban áll egy épület Lyukóban
Nagy erőkkel vonultak a miskolci tűzoltók. A tűz Lyukóban ütött ki.
A tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat (a fotó illusztráció)
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A tűz Lyukóban, a városrész Gulyakút elnevezésű részén történt az eset.
A tűz egy körülbelül 25 négyzetméteres épület tetőszerkezetét érinti teljes terjedelmében.
A tűz Lyukóban egy lakóházat érintett
A miskolci tűzoltók vonultak a helyszínre, ahol is két vízsugárral oltják a lángokat. Az épületből kihoztak egy háztartási gázpalackot
– mondta el kérdésünkre Dojcsák Dávid a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője
Munkatársunk a helyszínre tart, cikkünket hamarosan frissítjük.
