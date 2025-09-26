Lángokban áll egy épület Lyukóban

A tűz Lyukóban, a városrész Gulyakút elnevezésű részén történt az eset.

Tűz Lyukóban: a miskolci tűzoltók vonultak a helyszínre (a fotó illusztráció)

A tűz egy körülbelül 25 négyzetméteres épület tetőszerkezetét érinti teljes terjedelmében.

A tűz Lyukóban egy lakóházat érintett

A miskolci tűzoltók vonultak a helyszínre, ahol is két vízsugárral oltják a lángokat. Az épületből kihoztak egy háztartási gázpalackot

– mondta el kérdésünkre Dojcsák Dávid a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője

