Tűzeset

2 órája

Tűz után robbanásveszély Lyukóvölgyben, rokonokhoz menekültek az emberek

Címkék#Lyukó#tűz#Miskolc

Nagy erőkkel vonultak a miskolci tűzoltók. A tűz Lyukóban ütött ki.

Boon.hu
Tűz után robbanásveszély Lyukóvölgyben, rokonokhoz menekültek az emberek

A tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat (a fotó illusztráció)

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A tűz Lyukóban, a  városrész Gulyakút elnevezésű részén történt az eset. 

tűz Lyukóban
Tűz Lyukóban: a miskolci tűzoltók vonultak a helyszínre (a fotó illusztráció)
Forrás: MW

A tűz egy körülbelül 25 négyzetméteres épület tetőszerkezetét érinti teljes terjedelmében.

A tűz Lyukóban egy lakóházat érintett

A miskolci tűzoltók vonultak a helyszínre, ahol is két vízsugárral oltják a lángokat. Az épületből kihoztak egy háztartási gázpalackot

 – mondta el kérdésünkre Dojcsák Dávid a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője

Munkatársunk a helyszínre tart, cikkünket hamarosan frissítjük.

