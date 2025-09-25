Mi az, amiben több százszorosan veri Borsod-Abaúj-Zemplén és Magyarország az összes európai államot?

És mi az, aminek a leginkább köze van a Túró Rudihoz? Értelemszerűen a Túró Rudinak. Vagyis annak a tejipari melléktermékekből készült, részben csokoládébevonattal, olykor pedig egyéb töltelékekkel ízesített édességnek, amit elsősorban mi magyarok (és azon belül a borsod-abaúj-zempléniek is) szeretünk – máshol a világon nem is nagyon ismerik a műfajt. Aki nem hiszi, annak statisztikai térképpel bizonyítjuk a merész állítást.

Túró Rudi: ki mennyit eszik? – „magyarságteljesítmény-mérő”

A Túró Rudi országonkénti fogyása grafikusan is összehasonlítható

A már a címével is humort, szatirikus látásmódot sugárzó Derékszög-tagadók Hivatalos Csoport Facebook-oldal közölte az alábbi tréfás „adatvizualizációs” grafikát.

Azzal a felütéssel, hogy

azért van, amiben elsők vagyunk!

A Magyarországra jellemzően feltüntetett „250 millió”-s értékkel számolva a mi megyénkre, ha lakosságarányosan vesszük, nyilván körülbelül 31,6 millió rúd édesség esik. Az fejenként majdnem 51 darab, évente. Végül is nagyjából hetente egy Túró Rudi, de az tényleg mindenkinek, csecsemőtől aggastyánig, ahogy mondani szokás.

Túró Rudi-fogyasztás, kontinentális összehasonlításban (vigyázat, vicces statisztika!)

Rengeteg pozitív, lelkes, avagy információ-kiegészítő célú hozzászólás is érkezett a fenti kép alá, de kezdjük az ironikus kommentekkel:

Győzelemmmmmmmm!!!!! Oké! Mennyi BRG magnót adtak el külföldön?

Egy-két kétkedő hang is megszólalt, ahogy az már szokott lenni:

A mostani túrórudik minősége köszönő viszonyban sincs az eredeti „pöttyös” rudival! A régiben túró volt.... a mostaniban meg... valami kenőcs! A túró rudit csak a magyar tudja megenni, külföldön hánynak tőle.

Viszik, mint tarhonyát!

Aztán sorakoztak azok az értesülések, amelyek némileg vitatkozván a térkép sugallta állítással azt taglalták, személyes tapasztalataik hol mindenhol eszik, ismerik, vagy egyenesen kedvelik ezt a „,magyaros” terméket:

Hollandiába tegyetek már egy jelölést! Kartonszámra hordom ki. A holland barátok is imádják. Alig várják, hogy hozzam. Párom is Ausztriába! Gesztenyemassza-kockát, magyarországi húsleveskockákat (a kintinek más az íze), stifoldert, kulent, de még magyar „sörét” tarhonyát is. A túrórudi Oroszországban van. Ami ugyebár történelmi okok miatt van. Eredetileg orosz termék. A ma is kapható Szirok nevű édesség koppintása a mi túrórudink. A szirokot itthon is lehet kapni az orosz boltokban. Nem rossz egyébként, de a mi rudink finomabb. Clevelandbe (USA) a magyar boltba havonta, kéthavonta érkezik egy nagyobb adag, az a baj, hogy már az amerikaiak is rákaptak és már ők is bejárnak érte a magyar boltba... elviszik a magyarok elől. Dániába is, Koppenhágába, Aarhusba, egy Eurodeli nevű „kelet-európai” boltba. New Yorkban volt egy pici magyar bolt. Egyszer elmentem, hogy vegyek egész savanyított káposztaleveleket, és persze vettem Túró Rudit is. Kábé 5 dollár volt darabja. Mesélte, hogy mikor az első Túró Rudi-szállítmány megérkezett, hűtve, légi szállítással, akkor leült és az egész csomagot megette. Cipősdoboznyi méretű volt az adag. Az USA-ban (Clevelandet egészen biztosra mondhatom) az amerikai amerikaiak is felfedezték és bejárnak érte a magyar boltba ha kap, a bolt (rendelik, csak a szállítási költségek, plusz hogy csak hűtve szállítható, nagyon megnyomja az árat!) Mondjuk az amerikaiak sem hánynak tőle. Már a szaloncukrot is felfedezték, november 1-ig vesz fel a bolt rendelést rá Clevelandban. Mondjuk az is aranyárban... Ott van mindig Pick szalámi, Gyulai kolbász, pár fajta (Gyermelyi) száraztészta és nagyon sok minden, én mondjuk a sóletkonzerven feküdtem el...

Végül a következő lista rajzolódott ki még néhány további hozzászólásból (vesd össze a fentiekkel):

az angolok is szeretik

dánok is szeretik

németek is szeretik

az Antillákon szeretik.

És még néhány hozzászólással ragozva a témát:

Dolgoztam együtt írekkel Fermoyban, akik kifejezetten szeretik és az első dolguk elkapkodni a Tescóban, mikor éppen van. Corkban van egy kifejezetten magyar bolt, aki havonta jön haza Magyarországra áruért(többek között Túró Rudiért). A spanyol barátaim három hétig Túró Rudin éltek. Az ausztriai fogyasztás fele én voltam. Ázsiában, Sri lankán is van, oroszul feliratozva, mivel ők sajátjuknak tekintik, nem rudi, hanem mint egy tallér. Nagyon finom, mint a régi otthoni túrórudi.

Valaki ezt írta a Facebook-poszt alá, és fotóval illusztrálta: