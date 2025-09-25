3 órája
Mi az, amiben több százszorosan veri Borsod-Abaúj-Zemplén és Magyarország az összes európai államot?
Sose találná ki! Vagy mégis? Természetesen valamilyen magyaros dologról van szó, és elöljáróban annyit elárulhatunk, hogy a Túró Rudihoz van köze.
És mi az, aminek a leginkább köze van a Túró Rudihoz? Értelemszerűen a Túró Rudinak. Vagyis annak a tejipari melléktermékekből készült, részben csokoládébevonattal, olykor pedig egyéb töltelékekkel ízesített édességnek, amit elsősorban mi magyarok (és azon belül a borsod-abaúj-zempléniek is) szeretünk – máshol a világon nem is nagyon ismerik a műfajt. Aki nem hiszi, annak statisztikai térképpel bizonyítjuk a merész állítást.
A Túró Rudi országonkénti fogyása grafikusan is összehasonlítható
A már a címével is humort, szatirikus látásmódot sugárzó Derékszög-tagadók Hivatalos Csoport Facebook-oldal közölte az alábbi tréfás „adatvizualizációs” grafikát.
Azzal a felütéssel, hogy
azért van, amiben elsők vagyunk!
A Magyarországra jellemzően feltüntetett „250 millió”-s értékkel számolva a mi megyénkre, ha lakosságarányosan vesszük, nyilván körülbelül 31,6 millió rúd édesség esik. Az fejenként majdnem 51 darab, évente. Végül is nagyjából hetente egy Túró Rudi, de az tényleg mindenkinek, csecsemőtől aggastyánig, ahogy mondani szokás.
Rengeteg pozitív, lelkes, avagy információ-kiegészítő célú hozzászólás is érkezett a fenti kép alá, de kezdjük az ironikus kommentekkel:
Győzelemmmmmmmm!!!!!
Oké! Mennyi BRG magnót adtak el külföldön?
Egy-két kétkedő hang is megszólalt, ahogy az már szokott lenni:
A mostani túrórudik minősége köszönő viszonyban sincs az eredeti „pöttyös” rudival! A régiben túró volt.... a mostaniban meg... valami kenőcs!
A túró rudit csak a magyar tudja megenni, külföldön hánynak tőle.
Viszik, mint tarhonyát!
Aztán sorakoztak azok az értesülések, amelyek némileg vitatkozván a térkép sugallta állítással azt taglalták, személyes tapasztalataik hol mindenhol eszik, ismerik, vagy egyenesen kedvelik ezt a „,magyaros” terméket:
Hollandiába tegyetek már egy jelölést! Kartonszámra hordom ki. A holland barátok is imádják. Alig várják, hogy hozzam.
Párom is Ausztriába! Gesztenyemassza-kockát, magyarországi húsleveskockákat (a kintinek más az íze), stifoldert, kulent, de még magyar „sörét” tarhonyát is.
A túrórudi Oroszországban van.
Ami ugyebár történelmi okok miatt van. Eredetileg orosz termék.
A ma is kapható Szirok nevű édesség koppintása a mi túrórudink. A szirokot itthon is lehet kapni az orosz boltokban. Nem rossz egyébként, de a mi rudink finomabb.
Clevelandbe (USA) a magyar boltba havonta, kéthavonta érkezik egy nagyobb adag, az a baj, hogy már az amerikaiak is rákaptak és már ők is bejárnak érte a magyar boltba... elviszik a magyarok elől.
Dániába is, Koppenhágába, Aarhusba, egy Eurodeli nevű „kelet-európai” boltba.
New Yorkban volt egy pici magyar bolt. Egyszer elmentem, hogy vegyek egész savanyított káposztaleveleket, és persze vettem Túró Rudit is. Kábé 5 dollár volt darabja. Mesélte, hogy mikor az első Túró Rudi-szállítmány megérkezett, hűtve, légi szállítással, akkor leült és az egész csomagot megette. Cipősdoboznyi méretű volt az adag.
Az USA-ban (Clevelandet egészen biztosra mondhatom) az amerikai amerikaiak is felfedezték és bejárnak érte a magyar boltba ha kap, a bolt (rendelik, csak a szállítási költségek, plusz hogy csak hűtve szállítható, nagyon megnyomja az árat!) Mondjuk az amerikaiak sem hánynak tőle. Már a szaloncukrot is felfedezték, november 1-ig vesz fel a bolt rendelést rá Clevelandban. Mondjuk az is aranyárban... Ott van mindig Pick szalámi, Gyulai kolbász, pár fajta (Gyermelyi) száraztészta és nagyon sok minden, én mondjuk a sóletkonzerven feküdtem el...
Végül a következő lista rajzolódott ki még néhány további hozzászólásból (vesd össze a fentiekkel):
- az angolok is szeretik
- dánok is szeretik
- németek is szeretik
- az Antillákon szeretik.
És még néhány hozzászólással ragozva a témát:
Dolgoztam együtt írekkel Fermoyban, akik kifejezetten szeretik és az első dolguk elkapkodni a Tescóban, mikor éppen van. Corkban van egy kifejezetten magyar bolt, aki havonta jön haza Magyarországra áruért(többek között Túró Rudiért).
A spanyol barátaim három hétig Túró Rudin éltek.
Az ausztriai fogyasztás fele én voltam.
Ázsiában, Sri lankán is van, oroszul feliratozva, mivel ők sajátjuknak tekintik, nem rudi, hanem mint egy tallér. Nagyon finom, mint a régi otthoni túrórudi.
Valaki ezt írta a Facebook-poszt alá, és fotóval illusztrálta:
Most hoztam vissza egy párat Californiába.
A Túró Rudit először a Nagybánhegyesi Zalka mg. tsz. melléküzemágában gyártották, mondhatni: itt találták fel, kb. a 60-as években. Innen indult „hódító” útjára. Egy közérdekű bejelentés után indult vizsgálat szabálytalanságot nem állapított meg az üzemben, ahol valójában manufaktúrában gyártották.
1954-ben Takó Imre iparigazgató, dr. Ketting Ferenc a Magyar Tejipari Kutató Intézet (MTKI) élelmiszeripari mérnöke és Borka Zsolt üzemképviselő tanulmányútra utazott a Szovjetunióba, a szocialista tejipar tanulmányozására. Ők ott látták meg a Túró Rudi ősét, a „глазированный сырок” (glazirovannij szirok) elnevezésű, túróvaj és zsír keverékéből készült, cukrozott és csokoládéval bevont, lágy állagú, kerek formájú édességet, amit akkor túrómignonnak neveztek el. Ez alapján egy hazai ízvilágnak jobban megfelelő terméket terveztek.
A hivatalos terméktörténet:
A Túró Rudi kakaós masszával bevont édeskés-savanykás túrórúd, Magyarország egyik kedvelt túrós desszertje. Az orosz szirok alapján kezdték el Magyarországon gyártani az 1960-as évek végén. Nem hungarikum, mivel a hungarikumok hivatalos listájába nem került be.
A Túró Rudi nem a „túrórúd” fajtaneve, hanem lajstromozott védjegy. A szó ezért a jogosult cégek engedélye nélkül más cégek akár azonos, akár hasonló termékeinek elnevezésére nem használható, még „Túró Rudi-szerű”, „Túró Rudi-jellegű” összetételben sem. Ennek ellenére más cégek gyakorta nevezik el hasonló termékeiket olyan módon, hogy az tartalmazza a Rudi szót, illetve utal a Túró Rudi névre (pl.: Trudi) Megint más gyártók egyszerűen csak túródesszertnek nevezik termékeiket.
1968-ban, a szovjet szabvány módosított változataként kezdték el gyártani az édességet először a Budapesti Tejipari Vállalatnál, azonban termelési nehézségek miatt hamar átkerült a Szabolcsi Tejipari Vállalathoz, ahol Nyíregyházán indult meg a próbaüzem, ám helyszűke miatt végül Mátészalkára vitték a túróüzembe.
A név eredetéről számos legenda terjedt el, egyes források szerint Mandeville Rudolf (Erzsébetvárosi Tejüzem) volt a név ötletgazdája, a Pöttyös Túró Rudi gyártója szerint azonban Klein Sándor (Budapesti Műszaki Egyetem) alkotta meg a nevet. (forrás)
Mi a Túró Rudi és mi nem az?
Az élelmiszeripari termék hivatalos meghatározása így szól:
A Magyar Élelmiszerkönyv meghatározása szerint a Túró Rudi tehéntúróból, esetleg vajból vagy tejszínből, cukorból, stb., különböző ízesítőanyagok hozzáadásával, csokoládé- vagy kakaómassza bevonattal készített, közel hengeres alakú, desszert jellegű túrókészítmény. A túrótöltet tejeredetű termékhányadának legalább 50 % (m/m) kell lennie. Érzékszervi követelmények:
- Alak: közel hengeres alakú, sima vagy enyhén bordázott felületű rudacska.
- Külső: a csokoládé- vagy kakaómassza a túrókorpuszt egyenletes vastagságban és összefüggően vonja be, sötétbarna színű, jól tapad, nyomásra enyhén repedezik.
- Szín: a túrómassza egyenletesen fehér vagy sárgásfehér, ízesítés esetén az ízesítőanyagra jellemző színű.
- Szag: a túrókorpusz bevonatára és anyagára jellemző.
- Íz: kellemesen édeskés-savanykás, a túrómasszára, annak ízesítésére és bevonatára jellemző, tiszta, harmonikus.
- Az osztrák Landfrisch cég elkezdte a maga – bevallottan a magyar Túró Rudiról másolt – túródesszertjét forgalmazni Landfrisch Rudi néven.
- A Friesland Európa több országában a Dots márkanevet vezette be a magyar Pöttyös analógiájára.
- Lengyelországban Danio Batonik néven a Danone forgalmazta a hazánkban Danone Túró Rudi néven ismert terméket.
- Kínában (a Hello Kittyre utalva) Túró Kiittyy néven akarták forgalmazni az édességet, 2008-tól, de az engedélyeket nem sikerült beszerezni. (forrás: Wikipedia)
Nem csak vásárolni lehet! Hanem otthon is elkészíteni; legalábbis valami hasonlót. Ez a cikk például a házi rudi-készítésről szól, de az autentikus eredetmítosz jegyében egy igazi orosz videót mutatunk itt alant, kedvet csinálva a szirokhoz:
