Ebben vagyunk nagyon jók, mi borsodiak. Mutatjuk!

A Túró Rudi tejipari melléktermékekből készült, részben csokoládébevonattal, olykor pedig egyéb töltelékekkel ízesített édességnek, amit elsősorban mi magyarok (és azon belül a borsod-abaúj-zempléniek is) szeretünk – máshol a világon nem is nagyon ismerik a műfajt.

Túró Rudi: ki mennyit eszik? – „magyarságteljesítmény-mérő”

Forrás: Wikipedia

Aki nem hiszi, annak statisztikai térképpel bizonyítjuk a merész állítást. Egyik kedvenc édességünkről van szó. Mutatjuk!

A Túró Rudi kedvelt édességünk