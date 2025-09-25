szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

11°
+19
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tudta?

1 órája

Ebben vagyunk nagyon jók, mi borsodiak. Mutatjuk!

Címkék#programban#töltelék#melléktermék#Miskolci Városgazda Nonprofit Kft

Tejipari melléktermék, ami a világon mindenhol népszerű. A Túró Rudi Borsodban különösen kedvelt édesség

Boon.hu
Ebben vagyunk nagyon jók, mi borsodiak. Mutatjuk!

Van amiben mi borsodiak a TOP 1-ben vagyunk

Forrás: MW

A Túró Rudi tejipari melléktermékekből készült, részben csokoládébevonattal, olykor pedig egyéb töltelékekkel ízesített édességnek, amit elsősorban mi magyarok (és azon belül a borsod-abaúj-zempléniek is) szeretünk – máshol a világon nem is nagyon ismerik a műfajt. 

Túró Rudi
Túró Rudi: ki mennyit eszik? – „magyarságteljesítmény-mérő”
Forrás: Wikipedia

Aki nem hiszi, annak statisztikai térképpel bizonyítjuk a merész állítást. Egyik kedvenc édességünkről van szó. Mutatjuk!

A Túró Rudi kedvelt édességünk

Aggasztóan alacsony és tovább apad, írtunk már róla egy hónapja de azóta sincs változás. A hozzászólók zömében megerősítik a tapasztalást, és sajnálkoznak, sőt, aggódnak miatta, mások kétkednek vagy akár vitatják a fényképeken látottakat. Önnek mi a véleménye?

Az állatokhoz való felelőtlen közeledés, akár az állat, de esetenként az ember életét is kiolthatja. Felelőtlen lehet az ember, amikor egy kis állat életét veszélyezteti és akkor is mikor egy nála erősebb közelébe megy. Talán azonban legnagyobb felelőtlenség az, amikor saját embertársát hagyja ott a bajban. Ilyen esetekről szól a cikkünk.

Fél év alatt közel 2400 galambot sikerült befogni a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által indított galambgyérítési programban, amelynek egy éves célkitűzése az belvárosi állomány 4500 egyeddel történő csökkentése. A mostanáig elért eredmények is azt mutatják, hogy a módszer hatékony, és érezhetően mérsékli a belvárosban tapasztalható problémákat.

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu