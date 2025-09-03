2 órája
A nyugalom és a kikapcsolódás szigete ez a borsodi környék, nem csoda, hogy ömlenek ide a külföldiek
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település is szerepel az ország legnépszerűbb úti céljai között.
Júliusban a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken csaknem két és fél millió vendég mintegy 6,7 millió vendégéjszakát töltött el. Az előbbiek száma 1,9 százalékkal több, az utóbbiaké 1,4 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál. A január–júliusi időszakban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,1, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – írja a Magyar Nemzet a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nyomán.
A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben, a leginkább pedig a Győr–Pannonhalma és a Sopron–Fertő térségben csökkent. Budapesten 12 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 5,3 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek köre.
A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a legerőteljesebben Szegeden és térségében, illetve a Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térségben bővült, a leginkább pedig a Mátra–Bükk térségben csökkent.
Budapesten tíz százalékkal több, a Balatonnál 3,2 százalékkal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezők száma.
Magyarország egyre népszerűbb úti cél
– Magyarország egyre népszerűbb úti cél mind a belföldi, mind a nemzetközi utazók körében. A kormány azon dolgozik, hogy ez a trend a jövőben is tovább erősödjön, ezért mindent megtesz hazánk turisztikai vonzerejének növeléséért – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A szálláshelyek országszerte 140 milliárd forint bevételt könyvelhettek el júliusban, amely csaknem kétszázalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ebből mintegy 96,6 milliárd forintot vidéken költöttek el a vendégek, ahol a bevétel 5,9 százalékkal volt magasabb mint egy éve.
Az hét hónapjában összesen mintegy 10,7 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, 6,4 százalékkal több mint tavaly. Az ezalatt az idő alatt regisztrált 25,6 millió vendégéjszaka pedig csaknem három százalékkal múlta felül a tavaly január–júliusi értéket – írja a magyarnemzet.hu.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
– Az év első hét hónapjának kiemelkedő eredményei alapján a turisztikai szektor a 2024-es kimagasló teljesítményét követőn idén újabb rekordévet zárhat. A turizmus Magyarország egyik húzóágazata, amely hazánk GDP-jének 13 százalékát adja és közvetlen vagy közvetett módon négyszázezer családnak biztosít megélhetést – tette hozzá a minisztérium.
Tokaji libegő
A kormányhatározat 2023. nyarán jelent meg a Magyar Közlönyben: „2300 méter hosszúságú libegő épülhet Tokajban, és - ezzel párhuzamosan - a Kopasz-hegyi tévétorony is megújulhat". A kormány tehát két évvel ezelőtt határozatban nyilvánította ki a szándékát, hogy egyetért a Kopasz-hegyi tévétorony, valamint a zárt kabinos libegő projektek előkészítésével és megvalósításával. Van remény a tokaji libegő megépítésére.
A kormány azt is eldöntötte, hogy a beruházás előkészítője és megvalósítója 2023. szeptember 1-jétől kezdve az Építési és Közlekedési Minisztérium.
Bombahír jött az új tokaji attrakcióról, ettől az egész környék rakétaként lőhet ki
További hírek a Borsod Online-on.
Nem mese, ez a két borsodi község a leggazdagabb Magyarországon - képekkel, videóval
Rém olcsó lesz, de nem mindenkinek – mit gondol, vajon kimaradnak-e belőle a borsodiak? - videóval!