A nyugalom és a kikapcsolódás szigete ez a borsodi környék, nem csoda, hogy ömlenek ide a külföldiek

Júliusban a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken csaknem két és fél millió vendég mintegy 6,7 millió vendégéjszakát töltött el. Az előbbiek száma 1,9 százalékkal több, az utóbbiaké 1,4 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál. A január–júliusi időszakban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,1, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – írja a Magyar Nemzet a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nyomán.

Tokaj is népszerű úti cél

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben, a leginkább pedig a Győr–Pannonhalma és a Sopron–Fertő térségben csökkent. Budapesten 12 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 5,3 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek köre.

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a legerőteljesebben Szegeden és térségében, illetve a Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térségben bővült, a leginkább pedig a Mátra–Bükk térségben csökkent.

Budapesten tíz százalékkal több, a Balatonnál 3,2 százalékkal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezők száma.

Magyarország egyre népszerűbb úti cél

– Magyarország egyre népszerűbb úti cél mind a belföldi, mind a nemzetközi utazók körében. A kormány azon dolgozik, hogy ez a trend a jövőben is tovább erősödjön, ezért mindent megtesz hazánk turisztikai vonzerejének növeléséért – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A szálláshelyek országszerte 140 milliárd forint bevételt könyvelhettek el júliusban, amely csaknem kétszázalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ebből mintegy 96,6 milliárd forintot vidéken költöttek el a vendégek, ahol a bevétel 5,9 százalékkal volt magasabb mint egy éve.

Az hét hónapjában összesen mintegy 10,7 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, 6,4 százalékkal több mint tavaly. Az ezalatt az idő alatt regisztrált 25,6 millió vendégéjszaka pedig csaknem három százalékkal múlta felül a tavaly január–júliusi értéket – írja a magyarnemzet.hu.