Ömlik a pénz Borsodra, ide költözhet a türelmi zóna

Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi érdekesről, például, hogy kiderült, hol lehet majd Miskolcon az a bizonyos türelmi zóna, esetleg a Harcosok Klubja edzőtábora érdekelné, vagy a milliárdos borsodi fejlesztések, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglalónkból egyszerűen tájékozódhat a legizgalmasabb eseményekről.

Itt lehet az új miskolci türelmi zóna

Fotó: Takács Joci

Ide költözhet Miskolcon a türelmi zóna - képek, videó

Ha miskolci közgyűlés rábólint, egy száz méteres járdaszakaszon kínálhatják bájaikat a prostituáltak Miskolcon. A miskolci türelmi zóna elköltözik jelenlegi - kihasználatlan - helyéről. Ha kíváncsi rá, hol lesz, kattintson az alábbi linkre: