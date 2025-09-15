1 órája
Ömlik a pénz Borsodra, ide költözhet a türelmi zóna
Évtizedek óta nem látott fejlesztések vannak készülőben. Megvan, hol lesz Miskolcon a türelmi zóna és túljelentkezés volt a Harcosok Klubjába
Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi érdekesről, például, hogy kiderült, hol lehet majd Miskolcon az a bizonyos türelmi zóna, esetleg a Harcosok Klubja edzőtábora érdekelné, vagy a milliárdos borsodi fejlesztések, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglalónkból egyszerűen tájékozódhat a legizgalmasabb eseményekről.
Ide költözhet Miskolcon a türelmi zóna - képek, videó
Ha miskolci közgyűlés rábólint, egy száz méteres járdaszakaszon kínálhatják bájaikat a prostituáltak Miskolcon. A miskolci türelmi zóna elköltözik jelenlegi - kihasználatlan - helyéről. Ha kíváncsi rá, hol lesz, kattintson az alábbi linkre:
Borsodiak a Harcosok Klubja edzőtáborában
A hétvégén Sátoraljaújhely ad otthont a Harcosok Klubja első találkozásának. A Harcosok Klubja Sátoraljaújhelyen rendezett edzőtáborába többszörös túljelentkezés volt. Mutatjuk, kik képviselik Borsodot! Kattintson a linkre a részletekért:
Azt hitték, bármeddig átvághatják a rendszert, de rajtuk ütöttek a borsodi hatóságok - milliósak a károk
Egy magánszemély összehozott egy egész adóelkerülési hálózatot. Hárommillió forintnyi adót csaltak el: a NAV most mindent leleplezett. Ha kíváncsi a csalás részleteire, olvasson tovább az alábbi linkre kattintva:
Ömlik a pénz Borsodba
Milliárdokról van szó. Évtizedek óta nem látott mértékű fejlesztés jön Borsod vármegyébe. Ezen kívül azt is ide kattintva olvashatja, milyen a borsodi éjszakai élet és hogy melyik vírus miatt és miért különösen fontos most a higiénia:
Ilyen és ezekhez hasonló hírekkel szolgálhattunk az utóbbi időben.