Ömlik a pénz Borsodra, ide költözhet a türelmi zóna

Címkék#miskolci zóna#otthon#pénz#Harcosok Klubja#borsodi

Évtizedek óta nem látott fejlesztések vannak készülőben. Megvan, hol lesz Miskolcon a türelmi zóna és túljelentkezés volt a Harcosok Klubjába

Boon.hu

Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi érdekesről, például, hogy kiderült, hol lehet majd Miskolcon az a bizonyos türelmi zóna, esetleg a Harcosok Klubja edzőtábora érdekelné, vagy a milliárdos borsodi fejlesztések, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglalónkból egyszerűen tájékozódhat a legizgalmasabb eseményekről.

Itt lehet majd a türelmi zóna.
Itt lehet az új miskolci türelmi zóna
Fotó: Takács Joci

Ide költözhet Miskolcon a türelmi zóna - képek, videó

Ha miskolci közgyűlés rábólint, egy száz méteres járdaszakaszon kínálhatják bájaikat a prostituáltak Miskolcon. A miskolci türelmi zóna elköltözik jelenlegi - kihasználatlan - helyéről. Ha kíváncsi rá, hol lesz, kattintson az alábbi linkre:

Borsodiak a Harcosok Klubja edzőtáborában

A hétvégén Sátoraljaújhely ad otthont a Harcosok Klubja első találkozásának. A Harcosok Klubja Sátoraljaújhelyen rendezett edzőtáborába többszörös túljelentkezés volt. Mutatjuk, kik képviselik Borsodot! Kattintson a linkre a részletekért:

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Azt hitték, bármeddig átvághatják a rendszert, de rajtuk ütöttek a borsodi hatóságok - milliósak a károk

Egy magánszemély összehozott egy egész adóelkerülési hálózatot. Hárommillió forintnyi adót csaltak el: a NAV most mindent leleplezett. Ha kíváncsi a csalás részleteire, olvasson tovább az alábbi linkre kattintva:

Ömlik a pénz Borsodba

Milliárdokról van szó. Évtizedek óta nem látott mértékű fejlesztés jön Borsod vármegyébe. Ezen kívül azt is ide kattintva olvashatja, milyen a borsodi éjszakai élet és hogy melyik vírus miatt és miért különösen fontos most a higiénia:

Ilyen és ezekhez hasonló hírekkel szolgálhattunk az utóbbi időben.

 

