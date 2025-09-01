szeptember 1., hétfő

Végre!

32 perce

Program lesz a diósgyőri Tündérkertben, itt vannak a részletek!

Címkék#Dr Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló#diósgyőri tündérkert#program#pléd

Különleges élmény várja szeptember első vasárnapján a miskolciakat a holdfogyatkozás fényében. Miskolc egyik legvarázslatosabb helyszíne, a diósgyőri Tündérkert újra életre kel.

Boon.hu
Újra benépesül a Tündérkert

Forrás: csodahelyek.hu

Szeptember 7-én a a diósgyőri Tündérkertben közös vacsora, kertmozi és csillagászati bemutató várja az érdeklődőket, mindez a vörös hold titokzatos ragyogásában. Este hattól vacsora, nyolctól pedig filmvetítés színesíti az estét.

Fantasztikus program lesz a diósgyőri Tündérkertben.
A diósgyőri Tündérkertben elfogy a hold és felragyognak a csillagok
Forrás: Miskolci Kulturális Központ 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Tündérkertben felragyognak a csillagok

Az este fénypontja a Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló távcsöves észlelése és előadása, amely lehetőséget ad arra, hogy közelről figyeljük meg a holdfogyatkozás fázisait. A résztvevőknek saját ételt és italt kell hozniuk, a helyszínen vásárlásra nem lesz lehetőség, így a közös étkezés valódi piknikhangulatban telik majd.

A rendezvény ingyenes, ám regisztrációhoz kötött. Az első kétszáz jelentkező asztaloknál foglalhat helyet, a többiek plédeken és babzsákokon élvezhetik a különleges estét.

 

