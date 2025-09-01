Program lesz a diósgyőri Tündérkertben, itt vannak a részletek!

Szeptember 7-én a a diósgyőri Tündérkertben közös vacsora, kertmozi és csillagászati bemutató várja az érdeklődőket, mindez a vörös hold titokzatos ragyogásában. Este hattól vacsora, nyolctól pedig filmvetítés színesíti az estét.

A diósgyőri Tündérkertben elfogy a hold és felragyognak a csillagok

Az este fénypontja a Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló távcsöves észlelése és előadása, amely lehetőséget ad arra, hogy közelről figyeljük meg a holdfogyatkozás fázisait. A résztvevőknek saját ételt és italt kell hozniuk, a helyszínen vásárlásra nem lesz lehetőség, így a közös étkezés valódi piknikhangulatban telik majd.