Program lesz a diósgyőri Tündérkertben, itt vannak a részletek!
Különleges élmény várja szeptember első vasárnapján a miskolciakat a holdfogyatkozás fényében. Miskolc egyik legvarázslatosabb helyszíne, a diósgyőri Tündérkert újra életre kel.
Újra benépesül a Tündérkert
Szeptember 7-én a a diósgyőri Tündérkertben közös vacsora, kertmozi és csillagászati bemutató várja az érdeklődőket, mindez a vörös hold titokzatos ragyogásában. Este hattól vacsora, nyolctól pedig filmvetítés színesíti az estét.
A Tündérkertben felragyognak a csillagok
Az este fénypontja a Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló távcsöves észlelése és előadása, amely lehetőséget ad arra, hogy közelről figyeljük meg a holdfogyatkozás fázisait. A résztvevőknek saját ételt és italt kell hozniuk, a helyszínen vásárlásra nem lesz lehetőség, így a közös étkezés valódi piknikhangulatban telik majd.
A rendezvény ingyenes, ám regisztrációhoz kötött. Az első kétszáz jelentkező asztaloknál foglalhat helyet, a többiek plédeken és babzsákokon élvezhetik a különleges estét.
