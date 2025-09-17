szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

14°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szomorú

1 órája

Tragédia lett a lövöldözésből, de a medve még mindig ugyanott kószál

Címkék#lelőtték#Zeusz#medve

Veszélyben a munkahelyek a nagy eső után. A medve még Perecesen kószálhat, egy puskalövésből pedig szörnyű tragédia lett.

Boon.hu

Ha lemaradt volna bármi érdekesről, például, hogy mi történt a medveészlelés közben és után, vagy a szörnyű tragédia érdekli, esetleg a nagy eső hatásaira kíváncsi a munkahelyeket érintve, vagy arra, hol törik össze a legtöbb autó Borsodban, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglalónkból könnyen tájékozódhat a legfontosabb eseményekről minden nap.

Tragédia: Zeusz, a négyéves amerikai bulldog még három hétig élt
Tragédia: Zeusz, a négyéves amerikai bulldog még három hétig élt a lövés után
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Rémálom a nagy eső után: süllyed a miskolci üzem, veszélyben a munkahelyek is – fotókkal, videóval!

Húsz munkahely került veszélybe a Szimbiózis Alapítványnál. A Baráthegyi Manufaktúra falai ugyanis megsüllyedtek és több helyen megrepedtek. Amennyiben kíváncsi a részletekre, kattintson az alábbi linkre:

Teljes sokk Borsodban, tragédia lett a lövöldözés vége: elvitte Zeuszt a brutális támadás

Zeusz elpusztult. A meglőtt állat nem élte túl a puskalövéses támadást. Az augusztus végén Arlón történt rejtélyes lövöldözés áldozata tehát már megvan, az elkövetőjéről még nem tudunk semmit. Ha érdeklik a tragikus részletek, kattintson az alábbi linkre:

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Megdöbbentő térkép mutatja, hol törik a legtöbb autó Borsodban! A lakóhelyed köztük van?

Az 52-es, a 4-es és az 51-es utak a legveszélyesebbek a rendőrségi statisztikák alapján. Aki rutinos közlekedő, kiszúrhatja: egyik sem megyénkbeli. Szerencsére a borsodi balesetek aránya nem indokolja, hogy a lista élére kerüljünk. Viszont, ha érdekli hogy állunk, kattintson az alábbi linkre:

„Helyezzék biztonságba a gyerekeket, kutyákat!” – már az utcára sem mernek kimenni a medve miatt Miskolcon - fotókkal, videóval!

Ez már tényleg nem játék. Medveészlelésekről érkeznek a bejelentések, az emberek félnek. Már nem először jár az állat ebben a városrészben. Ha kíváncsi, mit láttak a szemtanúk, kattintson az alábbi linkre:

Ilyen és ezekhez hasonló fontos eseményekről számolhattunk be az utóbbi időben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu