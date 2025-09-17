1 órája
Tragédia lett a lövöldözésből, de a medve még mindig ugyanott kószál
Veszélyben a munkahelyek a nagy eső után. A medve még Perecesen kószálhat, egy puskalövésből pedig szörnyű tragédia lett.
Ha lemaradt volna bármi érdekesről, például, hogy mi történt a medveészlelés közben és után, vagy a szörnyű tragédia érdekli, esetleg a nagy eső hatásaira kíváncsi a munkahelyeket érintve, vagy arra, hol törik össze a legtöbb autó Borsodban, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglalónkból könnyen tájékozódhat a legfontosabb eseményekről minden nap.
Húsz munkahely került veszélybe a Szimbiózis Alapítványnál. A Baráthegyi Manufaktúra falai ugyanis megsüllyedtek és több helyen megrepedtek. Amennyiben kíváncsi a részletekre, kattintson az alábbi linkre:
Zeusz elpusztult. A meglőtt állat nem élte túl a puskalövéses támadást. Az augusztus végén Arlón történt rejtélyes lövöldözés áldozata tehát már megvan, az elkövetőjéről még nem tudunk semmit. Ha érdeklik a tragikus részletek, kattintson az alábbi linkre:
Az 52-es, a 4-es és az 51-es utak a legveszélyesebbek a rendőrségi statisztikák alapján. Aki rutinos közlekedő, kiszúrhatja: egyik sem megyénkbeli. Szerencsére a borsodi balesetek aránya nem indokolja, hogy a lista élére kerüljünk. Viszont, ha érdekli hogy állunk, kattintson az alábbi linkre:
Ez már tényleg nem játék. Medveészlelésekről érkeznek a bejelentések, az emberek félnek. Már nem először jár az állat ebben a városrészben. Ha kíváncsi, mit láttak a szemtanúk, kattintson az alábbi linkre:
