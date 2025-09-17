Tragédia lett a lövöldözésből, de a medve még mindig ugyanott kószál

Ha lemaradt volna bármi érdekesről, például, hogy mi történt a medveészlelés közben és után, vagy a szörnyű tragédia érdekli, esetleg a nagy eső hatásaira kíváncsi a munkahelyeket érintve, vagy arra, hol törik össze a legtöbb autó Borsodban, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglalónkból könnyen tájékozódhat a legfontosabb eseményekről minden nap.

Tragédia: Zeusz, a négyéves amerikai bulldog még három hétig élt a lövés után

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Rémálom a nagy eső után: süllyed a miskolci üzem, veszélyben a munkahelyek is – fotókkal, videóval!

Húsz munkahely került veszélybe a Szimbiózis Alapítványnál. A Baráthegyi Manufaktúra falai ugyanis megsüllyedtek és több helyen megrepedtek. Amennyiben kíváncsi a részletekre, kattintson az alábbi linkre: