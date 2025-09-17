1 órája
Olcsóbb, többet bír és hatékonyabb – megérkeztek az új, szuper traffipaxok
Mostantól aztán nincs menekvés a gyorshajtóknak, főleg vidéken! Elkezdték szolgálatba helyezni a legújabb technológiával felvértezett traffipaxokat.
Ahogyan arról már korábbi cikkünkben is írtunk, a traffiboxok is a vidéki településeken és utakon jelentek meg először. Így lesz ez a Legújabb technológiával felvértezett, még hatékonyabb traffipaxokkal is, amik most érkeznek. A TraffiCapture-Lite (TC-Lite) elnevezésű új felszerelés alapjaiban változtatja majd meg a gyorshajtás ellenőrizhetőségét, a rendőrség munkáját jelentősen megkönnyítve. De ahhoz, hogy értsük, mit tud, lássuk az alapokat a sebességmérő készülékekkel kapcsolatban:
Mi a szerepe a traffipaxoknak?
A közlekedésbiztonság javításában a traffipaxok szerepe igen jelentős, mivel Magyarországon a gyorshajtás az egyik legtöbb balesetet okozó szabálysértés. Megelőző hatásuk is van, mivel a sofőrök tudnak arról, hogy ellenőrizve lehetnek, amennyiben pedig elkövetik a szabálysértést, a készülék rögzíti azt és jön is a jól megérdemelt büntetés.
Eddig két fajtája volt, a fixen telepített radaros és az áthelyezhető mobil sebességmérők. A fix telepítésű Közúti Közlekedési Ellenőrző Pontok (KKEP) radaros elven működnek. Ennek megfelelően korlátozott mérési távolsággal rendelkeznek.
Ezzel szemben a változtatható helyű lézeres elvű KKEP-k több száz méteres távolságból is képesek megállapítani a jármű sebességét.
Mi a traffibox?
A traffiboxok trükkös szerkezetek, ugyanis gyakorlatilag sosem lehet biztosan tudni, van-e bennük éppen elhelyezve sebességmérő készülék. Ezek végül is oszlopra szerelt üres dobozok egészen addig, amíg a rendőrség nem teszi bele egy időre a „büntetőt”.
Mi ez az újdonság?
A TrafficCapture-Lite névre keresztelt új műszer jelentősen meg fogja változtatni Magyarországon a sebességmérés gyakorlatát.
Aminek az autósok a legkevésbé fognak örülni, de a rendőrök annál inkább, hogy ez az eszköz már akár egy évig is folyamatosan benne lehet a traffiboxokban, így jobb, ha elkezdünk hozzászokni, hogy ne számítsunk arra, hogy nincs a dobozban kamera.
A másik pedig, hogy ezek folyamatos büntető üzemmódban képesek mérni, mivel állandó kapcsolatban vannak a VÉDA rendszerrel – írja a vezess.hu
Egyetlen hátránya van, hogy nincs rajta képernyő, ezért igazából csak arra való, hogy a különböző traffiboxokban helyezhetők el és nem lehet velük sem állványról, sem rendőrautóból sebességet mérni, legalábbis a jelenlegi konstrukcióval.
Itt működnek traffiboxok Borsodban, ahová a TC-Lite-ot majd elhelyezhetik
- Miskolcon a Kiss Ernő utca 1. szám alatt
- Sajóbábonyban az Ipari parkhoz vezető úton
- Sajóbábonyban a Vörösmarty út folytatásánál
- Az M3-as autópálya miskolci lehajtójánál
