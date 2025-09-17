szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

14°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sebességmérés

1 órája

Olcsóbb, többet bír és hatékonyabb – megérkeztek az új, szuper traffipaxok

Címkék#Traffipax Kisvárda#traffipax#közlekedés#sebesség túllépés

Mostantól aztán nincs menekvés a gyorshajtóknak, főleg vidéken! Elkezdték szolgálatba helyezni a legújabb technológiával felvértezett traffipaxokat.

Borbély Gergely

Ahogyan arról már korábbi cikkünkben is írtunk, a traffiboxok is a vidéki településeken és utakon jelentek meg először. Így lesz ez a Legújabb technológiával felvértezett, még hatékonyabb traffipaxokkal is, amik most érkeznek. A TraffiCapture-Lite (TC-Lite) elnevezésű új felszerelés alapjaiban változtatja majd meg a gyorshajtás ellenőrizhetőségét, a rendőrség munkáját jelentősen megkönnyítve. De ahhoz, hogy értsük, mit tud, lássuk az alapokat a sebességmérő készülékekkel kapcsolatban:

Jönnek az új, modernebb traffipaxok
Jönnek az új, modernebb traffipaxok (A kép illusztráció)
Fotó: Gazdag Mihály

Mi a szerepe a traffipaxoknak?

A közlekedésbiztonság javításában a traffipaxok szerepe igen jelentős, mivel Magyarországon a gyorshajtás az egyik legtöbb balesetet okozó szabálysértés. Megelőző hatásuk is van, mivel a sofőrök tudnak arról, hogy ellenőrizve lehetnek, amennyiben pedig elkövetik a szabálysértést, a készülék rögzíti azt és jön is a jól megérdemelt büntetés.

Eddig két fajtája volt, a fixen telepített radaros és az áthelyezhető mobil sebességmérők. A fix telepítésű Közúti Közlekedési Ellenőrző Pontok (KKEP) radaros elven működnek. Ennek megfelelően korlátozott mérési távolsággal rendelkeznek.
Ezzel szemben a változtatható helyű lézeres elvű KKEP-k több száz méteres távolságból is képesek megállapítani a jármű sebességét. 

Mi a traffibox?

A traffiboxok trükkös szerkezetek, ugyanis gyakorlatilag sosem lehet biztosan tudni, van-e bennük éppen elhelyezve sebességmérő készülék. Ezek végül is oszlopra szerelt üres dobozok egészen addig, amíg a rendőrség nem teszi bele egy időre a „büntetőt”.

Mi ez az újdonság?

A TrafficCapture-Lite névre keresztelt új műszer jelentősen meg fogja változtatni Magyarországon a sebességmérés gyakorlatát.

 Aminek az autósok a legkevésbé fognak örülni, de a rendőrök annál inkább, hogy ez az eszköz már akár egy évig is folyamatosan benne lehet a traffiboxokban, így jobb, ha elkezdünk hozzászokni, hogy ne számítsunk arra, hogy nincs a dobozban kamera.
A másik pedig, hogy ezek folyamatos büntető üzemmódban képesek mérni, mivel állandó kapcsolatban vannak a VÉDA rendszerrel – írja a vezess.hu

Egyetlen hátránya van, hogy nincs rajta képernyő, ezért igazából csak arra való, hogy a különböző traffiboxokban helyezhetők el és nem lehet velük sem állványról, sem rendőrautóból sebességet mérni, legalábbis a jelenlegi konstrukcióval.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Itt működnek traffiboxok Borsodban, ahová a TC-Lite-ot majd elhelyezhetik

  • Miskolcon a Kiss Ernő utca 1. szám alatt
  • Sajóbábonyban az Ipari parkhoz vezető úton
  • Sajóbábonyban a Vörösmarty út folytatásánál
  • Az M3-as autópálya miskolci lehajtójánál

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu