Olcsóbb, többet bír és hatékonyabb – megérkeztek az új, szuper traffipaxok

Mi a szerepe a traffipaxoknak?

A közlekedésbiztonság javításában a traffipaxok szerepe igen jelentős, mivel Magyarországon a gyorshajtás az egyik legtöbb balesetet okozó szabálysértés. Megelőző hatásuk is van, mivel a sofőrök tudnak arról, hogy ellenőrizve lehetnek, amennyiben pedig elkövetik a szabálysértést, a készülék rögzíti azt és jön is a jól megérdemelt büntetés.

Eddig két fajtája volt, a fixen telepített radaros és az áthelyezhető mobil sebességmérők. A fix telepítésű Közúti Közlekedési Ellenőrző Pontok (KKEP) radaros elven működnek. Ennek megfelelően korlátozott mérési távolsággal rendelkeznek.

Ezzel szemben a változtatható helyű lézeres elvű KKEP-k több száz méteres távolságból is képesek megállapítani a jármű sebességét.

Mi a traffibox?

A traffiboxok trükkös szerkezetek, ugyanis gyakorlatilag sosem lehet biztosan tudni, van-e bennük éppen elhelyezve sebességmérő készülék. Ezek végül is oszlopra szerelt üres dobozok egészen addig, amíg a rendőrség nem teszi bele egy időre a „büntetőt”.

Mi ez az újdonság?

A TrafficCapture-Lite névre keresztelt új műszer jelentősen meg fogja változtatni Magyarországon a sebességmérés gyakorlatát.

Aminek az autósok a legkevésbé fognak örülni, de a rendőrök annál inkább, hogy ez az eszköz már akár egy évig is folyamatosan benne lehet a traffiboxokban, így jobb, ha elkezdünk hozzászokni, hogy ne számítsunk arra, hogy nincs a dobozban kamera.

A másik pedig, hogy ezek folyamatos büntető üzemmódban képesek mérni, mivel állandó kapcsolatban vannak a VÉDA rendszerrel – írja a vezess.hu