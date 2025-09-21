4 órája
A traffipax csak eddig lát... Most biztos azt hiszi, ha időben fékez, megússza!
Kresztáblák jelzik helyenként, hogy traffipax méri az autók sebességét a közelben. A tábla után 40-70 méterre jön a mérőkészülék, ami 5-20 méter távolságra „lát el”. Persze, ez csak a fix telepítésűekre igaz. A mobil-trafi más tészta. Traffipax-ügyi gyorstalpaló, miskolci finomságokkal.
Most már ezt sem lehet megúszni, ahogyan a gyorshajtást sem (A kép illusztráció)
Terjednek a sajtóban az olyan cikkek, amik megnyugtatóak tűnhetnek a „száguldozó kedvű” autósok számára: nem is kell annyira tartani a sebességtúllépés esetén a hatósági szankcióktól. Pedig de... Bár a fix telepítésű traffipaxok valóban csak néhány tucat méternyi távolságra látnak el”, a mobil berendezések akár több száz méterre is. És utóbbiakból egyre több van.
A traffipax trükkös jószág, mozoghat a rendőrkocsival
Az út szélére állandó jelleggel odatelepített traffipax üzemel például Miskolcon, a Kiss Ernő utca mentén. Erre akár igaz is lehetne, amit több helyen olvasni mostanában a hírportálokon, nevezetesen hogy „Eddig látnak el a magyar traffipaxok: kiszámolták a pontos mérési határt. A legprecízebb eredményt a 3-20 méterre közlekedő autók esetében adják. Nem véletlen tehát, hogy a sebességmérésre figyelmeztető táblákat általában 40–70 méterre helyezik el a készülékektől.” Amiből akár arra is következtethetnénk, hogy nem kell a sebességhatárra odafigyelni – elég a táblára, illetve magára a traffipaxra. Mert ha időben észrevesszük, kellően távolról, még lesz idő fékezni, lassítani... Nos, nem lesz. Legalábbis nem mindig.
A fenti számok és összefüggések ugyanis a fix telepítésű készülékekre vonatkoznak. De például az említett Kiss Ernő utcai olyan fajta berendezés, úgynevezett traffibox, ami egy láda, és beletehetnek akár másféle mérőeszközt is a rendőrök. Mondjuk azt a mobil eszközt, amit amúgy az autóból végzett ellenőrzéseknél használnak. Az ilyen „kütyü” pedig akár több száz méterre is „ellát”. Vagyis képes a sebességet nagy távolságról mérni, és még az sem baj, ha a távolság miatt a rendszámot még nem lehet leolvasni: mivel szinte folyamatos fotósorozatot tudsz készíteni a közeledő delikvensről, a távolból észlelt szabályszegéshez hozzá lehet rendelni a közelebbről történő azonosítást. És meg van fogva a renitens közlekedő.
A traffipax Magyarországon a közúti sebességmérő műszerek köznyelvben elterjedt összefoglaló neve. Valójában ez egy cégnév, mivel a '80-as, '90-es években a Jenoptik Robot GmbH (korábban Robot GmbH) nevű német cég műszereit alkalmazták itthon sebességmérésre, melyek Traffipax márkanéven futottak (pl.: Traffipax Mesta, Traffipax Microspeed, Traffipax Speedophot). A köznyelv átvette, s azóta ez a név rajtamaradt a többi, nem a Robot cég gyártotta műszeren is. Magyarországon napjainkban radar- és lézer-elvű eszközökkel találkozhatunk.
A száz ma már extra gyors
– Hihetetlen jó eredményeket hoznak ezek a technikák és módszerek – számolt be róla a Boon.hu érdeklődésére Molnár Emil, a miskolci rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője. – Különösen hogy a mobil eszközt szoktuk mozgó járműben is használni. Tehát az autósoknak úgy kell számolniuk, hogy ha nem látnak az út szélén egy dobozt, vagy szokatlan ott parkoló „civil” kocsit, az még nem jelenti, hogy a rendőrség nem ellenőrzi éppen őket.
A szakember pozitív eredményként említi, hogy az utóbbi időszakban két olyan szabálytalan közlekedőt is lekapcsoltak, akik a déli tehermentesítőn 100 kilométer/óránál gyorsabban haladtak (ráadásul szlalomozva a sávok között). Fontos tanulság, hogy ez a sebességtúllépés pár évtizede még nem számított volna kirívónak, pláne szokatlannak; mára azonban ennyit „szelídült” a nagyvárosi közlekedési kultúra. A száz ma már extra sok városon belül.
Más tekintetben azonban romlott a helyzet napjainkra. Molnár Emil elmondta, úgy érzékelik a hatóságnál, hogy jószerével „megszűnt” az utóbbi időben a közlekedés szereplői között korábban létezett együttműködési készség. Nincs már „csapatjáték”. Mindenki magára figyel, hogy előrejusson, illetve ne kerüljön olyan helyzetbe, amivel büntetést von magára. De másokra, a szükséges együttműködésre kevesen ügyelnek az utakon. Mint a szakember fogalmazott, „kell hogy legyen egy ritmusa a forgalomnak, amihez mindenki igyekszik alkalmazkodni; ez mára felborult, megy mindenki, ahogy tud”.
De visszatérve a mérőberendezések témájához. Kiemelt említést érdemel a Búza tér mint helyszín, és az ott közismerten helyet foglaló ún. VÉDA-kapu. Ennek mérési adatai, mint a miskolci rendőri vezető elárulta, történetesen nem hozzájuk érkeznek, hanem az országos (pontosabban országrészi) központba, Vásárosnaményba, onnan küldik aztán a „csekket” annak, akit illet. A VÉDA-ról tudni kell, hogy sokkal többet észlel, mint egy sima traffipax: alkalmas a sebességtúllépés mellett például azt is észrevenni, ha nincs bekötve az autós biztonsági öve; de akár azt is, eszik-e vezetés közben a sofőr vagy netán mobilozik (ezek, ugye, tiltott dolgok).
Szintén hangsúlyos a közlekedésbiztonsági ellenőrzések terén – tette hozzá Molnár Emil – a gyalogátkelőhelyek figyelése. Ennek érdekében gyakrabban helyeznek el mérőeszközt olyan pontján az úthálózatnak, ahol a közelben zebra található. És ilyenkor „az se baj, ha észreveszik” – szögezte le a hatósági szakember.
- 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (amely „a Magyarország területén levő közutakon és közforgalom elől el nem zárt magánutakon folyó közlekedést szabályozza”), amihez társul az 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről. Rövidítve: KRESZ