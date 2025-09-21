A traffipax csak eddig lát... Most biztos azt hiszi, ha időben fékez, megússza!

Terjednek a sajtóban az olyan cikkek, amik megnyugtatóak tűnhetnek a „száguldozó kedvű” autósok számára: nem is kell annyira tartani a sebességtúllépés esetén a hatósági szankcióktól. Pedig de... Bár a fix telepítésű traffipaxok valóban csak néhány tucat méternyi távolságra látnak el”, a mobil berendezések akár több száz méterre is. És utóbbiakból egyre több van.

Vajon meddig lát el egy telepített traffipax? Akadémikus kérdés...

Fotó: Ádám János

A traffipax trükkös jószág, mozoghat a rendőrkocsival

Az út szélére állandó jelleggel odatelepített traffipax üzemel például Miskolcon, a Kiss Ernő utca mentén. Erre akár igaz is lehetne, amit több helyen olvasni mostanában a hírportálokon, nevezetesen hogy „Eddig látnak el a magyar traffipaxok: kiszámolták a pontos mérési határt. A legprecízebb eredményt a 3-20 méterre közlekedő autók esetében adják. Nem véletlen tehát, hogy a sebességmérésre figyelmeztető táblákat általában 40–70 méterre helyezik el a készülékektől.” Amiből akár arra is következtethetnénk, hogy nem kell a sebességhatárra odafigyelni – elég a táblára, illetve magára a traffipaxra. Mert ha időben észrevesszük, kellően távolról, még lesz idő fékezni, lassítani... Nos, nem lesz. Legalábbis nem mindig.

A fenti számok és összefüggések ugyanis a fix telepítésű készülékekre vonatkoznak. De például az említett Kiss Ernő utcai olyan fajta berendezés, úgynevezett traffibox, ami egy láda, és beletehetnek akár másféle mérőeszközt is a rendőrök. Mondjuk azt a mobil eszközt, amit amúgy az autóból végzett ellenőrzéseknél használnak. Az ilyen „kütyü” pedig akár több száz méterre is „ellát”. Vagyis képes a sebességet nagy távolságról mérni, és még az sem baj, ha a távolság miatt a rendszámot még nem lehet leolvasni: mivel szinte folyamatos fotósorozatot tudsz készíteni a közeledő delikvensről, a távolból észlelt szabályszegéshez hozzá lehet rendelni a közelebbről történő azonosítást. És meg van fogva a renitens közlekedő.

A traffipax Magyarországon a közúti sebességmérő műszerek köznyelvben elterjedt összefoglaló neve. Valójában ez egy cégnév, mivel a '80-as, '90-es években a Jenoptik Robot GmbH (korábban Robot GmbH) nevű német cég műszereit alkalmazták itthon sebességmérésre, melyek Traffipax márkanéven futottak (pl.: Traffipax Mesta, Traffipax Microspeed, Traffipax Speedophot). A köznyelv átvette, s azóta ez a név rajtamaradt a többi, nem a Robot cég gyártotta műszeren is. Magyarországon napjainkban radar- és lézer-elvű eszközökkel találkozhatunk.

(forrás)