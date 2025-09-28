Tóth-Szántai József: Minden progresszív mozgalomban ott látjuk a miskolciakat (fotók + videók)

Most magunkat ünnepeljük. Magunkat, akik itt a Szinva-patak völgyében találtunk otthonra és akik büszkén vállaljuk miskolciságunkat – kezdte beszédét a polgármester. Tóth-Szántai József hozzátette, hogy a Szinva tanúja volt településünk életének legszebb pillanatainak. Például annak, ahogy néhány ezer ember a magyarság első színházát építette, vagy ahogy kiálltunk a szabadság mellett. Minden progresszív mozgalomban ott látjuk a miskolciakat. A Szinva Örökség Napok záró eseményén köszönetet mondott a városvezető.

Tóth-Szántai József érzelmes ünnepi beszéddel búcsúzott a Szinva Örökség Napoktól Fotó: Takács Joci

Itt kezdődött megannyi vállalkozás, ami a magyar ipar fejlődését segítette. Példaként hozta Miskolc polgármestere a minőségi papírgyártást, a honi vasgyártást és azt az időszakot, amikor több, mint 50 malomkereket hajtott a patak.

Nincs olyan nap, hogy ne kelnénk át a Szinva több mint 100 hídjának valamelyikén. Ezért óvni és vigyáznunk kell rá, hogy megőrizzük gyermekeinknek

– fogalmazott a városvezető.