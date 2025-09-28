szeptember 28., vasárnap

Tóth-Szántai József: Minden progresszív mozgalomban ott látjuk a miskolciakat (fotók + videók)

Címkék#Szinva Örökség Napok#boon video#Szinva-patak#Tóth-Szántai József#Miskolc

Vasárnap 17 órától kezdődött a Szinva Örökség Napok záró eseménye, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ünnepi koncertje az Avasi Református Templomban. A koncert előtt Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere és Hangóné Birtha Melinda református lelkipásztor osztották meg ünnepi gondolataikat.

Tóth-Szántai József: Minden progresszív mozgalomban ott látjuk a miskolciakat (fotók + videók)

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere zárta a Szinva Örökség Napok programsorozatot

Fotó: TAKACS JOCI

Most magunkat ünnepeljük. Magunkat, akik itt a Szinva-patak völgyében találtunk otthonra és akik büszkén vállaljuk miskolciságunkat – kezdte beszédét a polgármester. Tóth-Szántai József hozzátette, hogy a Szinva tanúja volt településünk életének legszebb pillanatainak. Például annak, ahogy néhány ezer ember a magyarság első színházát építette, vagy ahogy kiálltunk a szabadság mellett. Minden progresszív mozgalomban ott látjuk a miskolciakat. A Szinva Örökség Napok záró eseményén köszönetet mondott a városvezető.

Tóth-Szántai József beszélt az Avasi Református templonban
Tóth-Szántai József érzelmes ünnepi beszéddel búcsúzott a Szinva Örökség Napoktól Fotó: Takács Joci

Itt kezdődött megannyi vállalkozás, ami a magyar ipar fejlődését segítette. Példaként hozta Miskolc polgármestere a minőségi papírgyártást, a honi vasgyártást és azt az időszakot, amikor több, mint 50 malomkereket hajtott a patak.

Nincs olyan nap, hogy ne kelnénk át a Szinva több mint 100 hídjának valamelyikén. Ezért óvni és vigyáznunk kell rá, hogy megőrizzük gyermekeinknek

 – fogalmazott a városvezető.

Tóth-Szántai József felidézte a Szinva-patak pusztítását is

De ismerjük a Szinva haragos arcát is, amikor 1878-ban kiáradva életeket és hajlékokat pusztított, minden idők legtöbb emberéletet követelő árvízzel lepte meg az alvó embereket. Soltész Nagy Kálmán, aki mindössze négy hónapja töltötte be tisztségét, a helyiek összefogásával újjáépítette a várost. Beszédében megköszönte a Szinva Örökség Alapítványának, név szerint Fedor Vilmosnak, hogy ápolja Miskolc példátlan örökségét.

Az ünnepi beszédeket követő koncerten elhangzott zeneművek:

  • Puccini: Krizantémok
  • Mozart: A-dúr szimfónia No. 29, K.201
  • vezényelt: Medveczky Szabolcs

Szinva örökség napok zárókoncert Miskolcon 09.28.

Fotók: Takács József

Ahogy arról korábban beszámoltunk, szombaton horgászversenyt tartottak a Szinván a miskolci közélet néhány kedvenc személyiségével, akik e sportnak hódolnak. Reggel nyolc órakor indult el a III. Szinva Örökség Kupa meghívásos pergető horgászverseny a Szinva Örökség Alapítvány és az Észak-magyarországi Horgász Egyesület közös szervezésében a Szinva-patak kijelölt részén, a Cserkészpark területén. Hetven kilónyi sebes pisztrángot telepítettek a Szinva Örökség Napok programsorozat hagyományőrző részeként.

A Szinva Örökség Napokat szeptember 26–28. között rendezték idén. A programok bárki számára ingyenesen elérhetők voltak.

boon.hu video

