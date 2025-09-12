Mozgássérültek és barátaik találkoztak a DVTK Stadionban

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete és a Mozgáskorlátozott Emberek Szervezeteinek Országos Szövetsége közös rendezésében valósult meg az esemény, melyen részt vett Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere is. A DVTK Stadion, VIP termében tartott találkozó célja a megyei és régiós szervezetek közötti tapasztalatcsere és a jövőbeli együttműködések megalapozása.

Tóth-Szántai József szerint az esélyegyenlőség közös felelősség

Miskolc polgármestere köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy Miskolc városa elkötelezett az esélyegyenlőség megteremtésének ügyében. A városvezető úgy gondolja, hogy a fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítása kiemelten fontos feladat

Az esélyegyenlőség nem ígéret, hanem közös felelősség. Miskolc városa ezért nemcsak támogatja, hanem aktívan részt is vesz minden olyan kezdeményezésben, amely a valódi, mindennapi hozzáférhetőséget segíti

– fogalmazott közösségi oldalán a polgármester.

Tóth-Szántai József hálás a meghívásért és a párbeszédért, valamint értékeli a közös gondolkodás lehetőségét.

