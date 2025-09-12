13 perce
Mozgássérültek és barátaik találkoztak a DVTK Stadionban
A valódi, mindennapi hozzáférhetőséget segítik Miskolcon. Tóth-Szántai József fontos üzenetet fogalmazott meg az eseményen.
Fontos találkozó helyszíne volt pénteken a DVTK Stadion
Forrás: Facebook/Tóth-Szántai József
A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete és a Mozgáskorlátozott Emberek Szervezeteinek Országos Szövetsége közös rendezésében valósult meg az esemény, melyen részt vett Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere is. A DVTK Stadion, VIP termében tartott találkozó célja a megyei és régiós szervezetek közötti tapasztalatcsere és a jövőbeli együttműködések megalapozása.
Tóth-Szántai József szerint az esélyegyenlőség közös felelősség
Miskolc polgármestere köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy Miskolc városa elkötelezett az esélyegyenlőség megteremtésének ügyében. A városvezető úgy gondolja, hogy a fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítása kiemelten fontos feladat
Az esélyegyenlőség nem ígéret, hanem közös felelősség. Miskolc városa ezért nemcsak támogatja, hanem aktívan részt is vesz minden olyan kezdeményezésben, amely a valódi, mindennapi hozzáférhetőséget segíti
– fogalmazott közösségi oldalán a polgármester.
Tóth-Szántai József hálás a meghívásért és a párbeszédért, valamint értékeli a közös gondolkodás lehetőségét.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Megtudtuk, mi okozta a tüzet Diósgyőrben – a kiégett bérházi lakás helyszínén jártunk! - fotók + videó
Technikai kihívást jelentett a fontos miskolci restaurálás - képek, videó
Az ember, aki feltette Ronaldót a világtérképre – Bölöni László Miskolcon járt