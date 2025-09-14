3 órája
Top szórakozóhelyek Borsodban: így buliznak Miskolcon, Ózdon és Kazincbarcikán!
Még hogy vidéken nincs éjszakai élet! Örömmel bizonyítjuk be az ellenkezőjét a top szórakozóhelyek borsodi listájával. Bulira fel!
Ha keresed az igazi éjszakai életet, nem kell Budapestre utaznod! Miskolcon dübörögnek a legnagyobb klubok, de Ózd, Kazincbarcika és Mezőkövesd is tartogat meglepetéseket. Összegyűjtöttük és megmutatjuk: íme az aktuális top szórakozóhelyek Borsodban, ahol garantált a hajnalig tartó buli vagy a baráti koktélozás.
Top szórakozóhelyek Borsodban nem csak Miskolcon vannak
Listánkra nem kizárólag a megyeszékhelyre fókuszál, hiszen számos más borsodi helyen is vannak jó és nagy népszerűségnek örvendő klubok, diszkók. Összeállításunkat a közösségi média és egyéb internetes platformokra érkező vélemények, visszajelzések, valamint a turisztikai oldalak értékelései alapján készítettük el. További késlekedés helyett, vágjunk is bele!
- Rockwell Klub – Miskolc
Éjszakai klub, nagyobb, táncos hely az egyetemváros területén. Mixelt zenei stílus, és késő estig nyitvatartás jellemzi; sok diák ide jár, bulihelynek számít.
- Akropolis Disco (Sajó u. 5) – Kazincbarcika
Ez a legismertebb disco a városban, sok jó értékeléssel, sokan visszajárnak. Jellegzetes éjszakai klub, buliasztalokkal, tánccal.
- Rio Disco (Gyár út 10.) – Ózd
Disco/klub, sok helyen említik, hogy “két szinten, különböző zenei stílusokkal” jó tánctér, jó bulihely. Éjszakai nyitva tartásban kiemelkedő.
- Movie Club – Mezőkövesd
Ha valódi éjszakai életet, a Movie Club az első számú célpont. Két teremmel, tágas tánctérrel, modern fény- és hangtechnikával, valamint tetőteraszos chill zónával várja a bulizni vágyókat. A zenei kínálat változatos: az egyik teremben dübörög a house és techno, míg a másikban retró vagy aktuális slágerek szólnak – így mindenki megtalálja a saját stílusát.
- Corner Stage / Grizzly Music Pub /RED Pub – Miskolc
Kisebb klubok / pubok / élőzenés helyek. Ezek egymással versenyben vannak a „hova menjünk este, ha baráti társasággal akarunk jönni” hely kategóriában. Jó élőzenés esték, kicsit kötetlenebb légkör.
